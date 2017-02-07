При подписании «закона Яровой» летом 2016 года Владимир Путин поручил правительству компенсировать операторам часть расходов на его исполнение в связи с «учетом необходимости недопущения роста тарифов на услуги связи выше уровня инфляции». Об этом сообщило издание «Ведомости».

Ещё летом 2016 года аналитики Газпромбанка прогнозировали, что власть возьмёт на себя расходы на исполнение «закона Яровой».

Информация о требовании президента появилась на официальном портале правовой информации, однако позже была удалена. Документ подготовлен к заседанию, которое пройдет на этой неделе.

Минэкономразвития уже предлагало компенсировать операторам расходы на «пакет Яровой» из фонда универсальных услуг связи, куда все операторы отчисляют по 1,2% выручки, но делают это для других целей. Все средства направляются в бюджет, откуда государство должно брать деньги на устранение цифрового неравенства в «Ростелеком». В 2016 году оператор не получил из фонда примерно 7 миллиардов рублей из запланированных 14,8 миллиардов.

В «Мегафоне» сообщили, что поддерживают предложение Минэкономразвития. Представители остальных мобильных операторов отметили, что средств фонда универсальных услуг связи будет недостаточно — их расходы на исполнение «закона Яровой» оцениваются примерно в несколько триллионов.