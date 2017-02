Предпринимательство

В молодости мы танцевали брэйкданс, рисовали граффити, читали рэпчинку. Сперва робко и одним пальчиком, а потом со знанием дела и всей ручищей мусолили виниловые пластинки, заставляя знакомую музыку раскрывать новые ритмы, открывая бездонный потенциал творчества, доставляя танцевальной зарисовке оригинальность на которую только способен человек по настоящему увлеченный. Тогда этим многие как бы занимались, но взаправду увлечены были едва ли считанные десятки в каждом городе. Они целыми днями работали над собой и стремились к высшему уровню мастерства, силясь выйти за рамки, тем самым расширяя их. Остальные тысячи адептов знали в лучшем случае пару движений, переживая больше о внешнем сходстве с кумирами и артикуляции, жестах и свойском сленге. Профи наслаждались творчеством, изобретали новые подходы и тенденции, и им было просто все равно что там сбоку происходит. Сами ряженые - ребята, которые ничего толком не умели, но очень тщательно следили за модой и одевались в самые стильные кепочки и самые широкие штаны - важничали, ходили по тусовкам, старались держаться подальше от серьезных диалогов о культуре, абсолютно не разбираясь даже в самых общих положениях. Будучи таки в них нежелательным образом вовлеченными, они занимали позицию умудренных жизнью экспертов, которые слишком заняты и умны, чтобы снисходить до обсуждения простых вещей с недостойными “бездарями”, старались вызвать у человека робость и стыд. Так же они поступали когда кто-нибудь просил станцевать или зачитать фристайлом. Сложно показывать класс в чем-то, чего делать не умеешь. А вот найти причину отказать всегда можно, причем лучшая защита - нападение. На одного талантливого мастера приходились тысячи ряженных, и их количество экспоненциально росло, пропорционально росту интереса к культуре - всем хотелось побыть важными, и получить свой кусочек респекта, пусть и незаслуженного.

Копаясь в памяти, я понимаю насколько вредным был этот процесс обрастания паразитирующими полипами. Среди ряженых было все больше ребят, которые не знали истории, не пытались понять культуру, не слушали опытных танцоров. Рукопожатие авторитету из творчества они ошибочно принимали за признание равенства во всех смыслах, включая равенство вклада и знаний. Как только это происходило, они нетерпеливо потирая ручонки запускали обе ладони в пирог чужой славы и уважения, который не сами пекли, и который не им предназначался. Затем они начинали пытаться выступать по ночным заведениям, без навыков это выглядело жалко, недовольных становилось все больше, настоящим танцорам и диджеям стали чаще отказывать в работе. Продуктовая ценность культуры качественно развивалась изо дня в день, но за счет прироста людьми, которые были не способны или заинтересованы воспроизвести это качество, средний вектор качества был направлен вспять.

Не прикладывая усилий, не вкладывая интеллект и тело в общее дело, они эмоционально питались продуктом чужой тяжелой работы, подъедая крошки со стола и поглядывая на самый крупный кусок торта на чужой свадьбе. Модники использовали всякий шанс размахивая руками похвалить собственный вклад в развитие тусовки, однако никто толком не мог вспомнить что такого действительно полезного эти ребята делали или сделали. Они не умели ни танцевать, ни музицировать, ни рисовать, ни читать рэп. Не могли даже взять микрофон и просто задорно поговорить с толпой не дрожа голосом, зато как вампиры шатались туда-сюда, норовя утвердиться либо с чьей-то помощью, либо за чей-то счет. Стреляли у всех вокруг сигареты, первыми сбегались на халявное пивко, спали с девочками поглупее или помоложе, которые в глубине души очень хотели быть частью чего-то большого и важного, под гнетом сменяющихся с бешенной скоростью переходных периодов взросления им физически хотелось быть социально принятыми и нужными, но они были слишком застенчивы, не знали как попасть в желанный мир, обратить на себя внимание, им нужен был проводник, и этим ключом открывалась их дверца. Стесняясь собственных слабостей и тщательно их оберегая, ряженые не испытывали никакой солидарности к чужим, и тут же спешили ими воспользоваться.

Самоутверждаясь, ряженые вели себя разнузданно-дерзко, своими выебонами и беспринципностью с каждым днем все сильнее обесценивали культурную ценность хип-хопа в глазах обычных людей, жестоко унижали самых молодых и неопытных будущих деятелей культуры, отбивая у некоторых, куда более достойных чем они, всякое желание работать во благо культуры, ведь сложно уважать коллектив или дело, в котором допускается несправедливость и ничем не подкрепленное тщеславие малополезных людей.

Со временем именно благодаря деятельности ряженых широкие штаны и кепки стали вызывать у общества лишь кривую улыбку, ведь стали индикатором бесполезности, пьянства и наркомании, раздолбайства, бездарности под прикрытием некоей высшей цели, которую не дано понять непосвященным.

В мой ФБ мессенджер наряду с нормальными проектами частенько заглядывают всякие Анатолии и Алеши, не здороваясь норовят поговорить про продажи в их бизнесе. Уже представляясь, они сходу кличут себя предпринимателями или даже серийными предпринимателями, вероятно чтобы я знал свое место в этом разговоре. Сложно представить что творится в голове у человека, если он незнакомому парню в кепке представляется “Серийным предпринимателем”. Сразу понятно - ебнутый, сейчас будет весело. "Серийный предприниматель" запросто может оказаться еще и инвестором, если ему уже посчастливилось вложить в какое-нибудь дерьмо состоящее из лендинг-пэйджа и скрипта обратной связи и хотя бы 300 тысяч рублей. Статус нынче недорого стоит. Совокупный трафик на всех проектах "серийного предпринимателя" может быть в пять раз ниже чем в Feasy, в раскрутку которой я вложил целых ноль рублей.

Когда происходит это нежелательное столкновение с подобными ребятами, я всегда вспоминаю не к столу упомянутых модников из хип-хопа, которые не умели и никогда не хотели ничего уметь, им сразу нужен был результат, престижный статус в молодежной тусовке, в которой можно скопировать все что получится понять и что копируется за десять минут, и поживиться эмоциями и мелочевкой. Они выпячивали этот свежеприобретенный статус в стремлении получить сиюминутное моральное удовлетворение от уважения самого себя за способность вызвать уважение в глазах собеседника или проходящего мимо человека, лизнувшего одобрительным взглядом. Своего рода паразитическая потребность в признании, в отсутствии собственных логически понятных способов самовыражения мимикрировать под что-то, что уважаешь сам, чтобы получить любовь окружающих, и с ее помощью полюбить себя. Грустная судьба на самом деле.

Поскольку предпринимательство нынче является общепризнанным маркером успеха, рынок битком набит самопровозглашенными предпринимателями, которые не вполне понимая что делать пытаются копировать самые простые и однозначно воспринимаемые любым интеллектом образы, типа аристократа с оттопыренным пальчиком. С болезным серьезно-одухотворенным лицом они сравнивают себя в фейсбуке с Атлантами, Икарами, Сизифами, цитруют Айн Рэндовскую литературу, не соображая что к бизнесу она имеет примерно такое же отношение как Грумовский Форрест Гамп. Такие книги хороши тем, что их можно по-своему понять даже с интеллектом чайки, тогда как более сложные книги без соответствующего опыта могут показаться бессмысленными, жалко времени, если после прочтения не понятно что и как копировать, а цель именно в этом. По меньшей мере дважды в год случай подкидывает мне знакомство с кем-то, кто в подписи пишет должность “Альфа и омега в (companyname)”.

_Альфа_и_омега_ ебать.

Мне приятнее надеяться что в шутку, но в каждой шутке есть доля… Скрольнув страничку такого персонажа я вижу как по утрам такой человек кушает бизнес-яичницу с бизнес-беконом, на обед - бизнес-ланч, после чего бизнес-ужинает вечером. Все элитно, даже если максимально дешево. Что ж, бизнес-брат, паркуй свой бизнес-солярис, у нас есть свободные бизнес-палаты, а я пока намажу на хлеб икорку, и приготовлюсь очень внимательно слушать твою бизнес-историю, и позволь мне называть тебя Дима, твой статус немного жжет мой непривычный уличный язык.

Игра в имитацию не лимитирована никакими правилами - куда ни плюнь - всюду Стивы Джобсы, самомнение чрезвычайно быстро обгоняет результаты, постсоветское общество исторически привыкло к агрессии со стороны имущих власть даже в масштабах комнатушки из трех человек, в этом мы - убежденные азиаты, поэтому надменность как бы обязательно применяется чтобы подчеркивать статус. В этой неразберихе сложно разглядеть искусство. Само искусство - настоящий бизнес - тонет в энтропии нагнетаемой ряжеными предпринимателями, коих с каждым годом становится все больше и больше. Если бы поэзия внезапно стала очень модной, и все вокруг начали бы постить свои стихотворения, большинство из них были бы откровенным говном, и в них утонули бы настоящие произведения. Способные ребята с уникальными идеями и трудолюбием получили бы меньше поддержки, теряясь на общем фоне, подвергались бы предвзятой критике физиологически уставших от водопада бездарных стихов.

Судя по кранч-базам и отчетам наших акселераторов нынче так и происходит. Как иначе объяснить ежегодные победы сервисов домашней бухгалтерии, онлайн-трэвел агентства с до пикселя калечным дизайном и инвентарем, клоны клонов клонов клонов клонов клонов GA и Salesforce? Что - других идей нет? Обязательно надо лезть в ниши где трафик уже под десять баксов за лида с низкой маржой без какого-либо предпринимательского опыта? Бизнес-идеи - под копирку, бизнес-процессы - под копирку. Рынок сам дает возможность ряженым привлекать капитал, ведь если работает схема полного копирования, то победит тот, кто красивее всех расскажет историю о том как он будет копировать на собеседовании с инвест-менеджером. Поскольку кроме этих собеседований многие предприниматели в общем-то ничем и не занимаются, со временем они пробивают эту стену, получая доступ к капиталу, пускай на диких условиях. Эти черти уже даже тренинги ведут по поиску инвестиций, потому что они знают какие там задают вопросы, на что реагируют, что хотят услышать, чего не хотят, на какие цифры в первую очередь обращают внимание, какое настроение надо задавать чтобы дернулся тот самый мускул на лице инвест-менеджера, который вопреки природе своей профессии не шибко хочет разбираться в идеях, гадая по матрице из взятых с потолка цифр только о том, сможет он или не сможет под это дело выбить пару соточек у набитых карманов. Но ведь в итоге нужно будет еще и проект создавать, людей нанимать, создавать новые подходы, соревнуясь с конкурентами. Но ряженным на это насрать. Мне уже неоднократно предлагали услуги по поиску инвестиций за процент, те кто неоднократно их поднимал, но не стал делать продукт, распилив все, что пилилось. Ребята, которые не способны ни создавать, ни управлять, без карьеры, без успешных проектов, почему-то лучше всех умеют привлекать капитал. В этом есть своеобразный юмор.

Предприниматели вылупляются из людей, которые не заработали себе этот статус ни карьерой, ни собственными многолетними экспериментами на свои деньги, поэтому их продуктовая стратегия - гадание на волокнах говна. Мы живем в такое время, когда пивот не считается неудачей. Пивот - это нормально.

- У нас было уже три пивота! Сейчас тестим гипотезы, надо еще месяц, потом будем пивотиться вообще в платформу.

В какую платформу? На которую поезд прибывает? А чем гордиться в данном случае? Дерьмовой экспертизой? Днищенским уровнем продуктового визионерства? Зачем давать деньги людям, которые даже не знают на какой именно продукт они будут их тратить через квартал? Они же уже проебались, это очевидно. Ведь на собеседовании фонд обсуждал конкретный проект и верил в конкретную модель. Это какой-то отсос по инерции что ли? Все равно уже сосу у ребят, почему бы дальше не сосать тогда? Хуже уже не будет. На самом деле будет, например в привычку может войти. Лет 10 назад говорили что один из 8 венчурных проектов стреляет. Теперь говорят что и 50 к 1 уже не работает. Да у вас бездонная глотка, если туда влезает столько шлангов. Десяткам знакомых только мне лично стартаперов, собирающих уже не то что не первую, даже уже не пятую дань с акселераторов, фондов и частников, обладают такими глубокими познаниями в экономике, что даже не могут рассказать откуда эти деньги вообще берутся, и им не интересно. Голодные дети тянут ручки, и тем кто лучше всех отрепетировал стишок вкладывают золотую монетку на мороженко.

Поэтому когда мне какой-нибудь друг детства рассказывает как поднял $100к под игру на айфон за 85% доли в. компании (себе, стало быть, оставил 15%) - я не удивляюсь. Почему бы и нет? Это неплохое развлечение, ей-Богу. Мне интересно по таким вот косвенным ситуациям изучать КПД международных фондов, это обнадеживает, ведь если действительно сделать весомый вклад в улучшение процессов, можно не на доли процента изменить ситуацию, а в разы - почти во всех сферах. Это наполняет жизнь смыслом. Только вот в общем спаме тебя уже практически не слышно, а его интенсивность усиливается по экспоненте.

Или вот поднимает очередной товарищ у очередных каких-то мифических казахов $150к. Условия мне у тамошних ребят нравятся: “Кароч за год вернете с выручки а там уже договоримся как дальше бабки делить буим!!”

Отличная стратегия, ничего не скажешь. Ловким движением парнишка превращается из не самого мощного аккаунт-менеджера или контентщика средненькой компании в элегантного CEO&Founder’a международного уровня, респект, комплименты, вход на пати к энтрепренерам - все на месте. ФБ начинает пестреть яркими образами красивой жизни. Ресторанами, будто в них нынче трудно попасть. Многозначительными цитатами уровня “Stay hungry, stay foolish”. Жалобными стонами о том как тяжела доля стартапера, который выходит из офиса в десять вечера. Обычно в лифте, там остальные полуночники в кадр не лезут и в окнах не отражаются, проще нарисовать одиночество, словить респектос.

Атланты и альфы с омегами не смотря на свое божественно-вселенское происхождение почему-то упорно генерируют отрицательный баланс, и лишь на порезанных в ноль костах, окружив себя нищими, добиваются персональных рекордов, при этом все равно оставаясь в минусе. Волей своего могущества они безбожно вращают цифры в отчетах нагромождения бесполезной аналитики, чтобы найти хоть одну растущую метрику, и дрочат только на нее, чтобы не портить настроение. Если продукт не продается - виноват всегда сейлз, еще кто-то там кто отвечает у нас за продукт, возможно даже группа лиц, кодеры, партнеры, клиенты, юристы, сапорт, кто угодно, но не они, дети древнегреческих богов, рожденные для удовольствий. Проблема качества предпринимательства, душимого петлей Даннинга-Крюгера, на мой взгляд состоит в том, что у общества, оценивающего весь этот бардак, недостаток квалификации не компенсируется хотя бы критическим мышлением, оно надежно придавлено робостью. Лучше помалкивать и не отсвечивать, вдруг ляпну хуйню, если вокруг все это происходит, то это кому-нибудь нужно.

Наличие денег в кармане у человека нынче одновременно легко сымитировать и невозможно проверить, спасибо фейсбуку и инстаграму, как платформам пригодным не только к дистрибуции, но и фальсификации своего персонального бренда. На рынке полно стартаперов, которые рассказывают как жрали дошираки полгода назад, как было трудно. Дописав они прыгают в X6 с хрустящими подшипниками и разлапистым развалом, и едут на званый ужин с потенциальным инвестором, не вытащив ни одного проекта хотя бы в ноль. Откуда бабло - мало кого интересует. Главное что кучеряво живет, значит молодец, умный-перспективный. У нас все как у рил гэнгста, победителей не судят. В то же время среди самых активных пользователей некоей бизнес-тусовки в русском фб за яркими страницами скрываются ребята с зарплатой до 120 тысяч рублей и либо фактически линейной позицией в каком-нибудь мэйлру, либо руководящей - в каком-нибудь говне с 100к трафика и оборотом в несколько лямов рублей, которые каким-то чудом кормят 30 человек штата. Им задерживают зарплаты, вечно чего-то обещают, увольняют если слишком пестро отсвечивают с жалобами или предложениями. Не мешайте людям наслаждаться своей позицией. Дали работу? Скажи спасибо своему господину. Что-то не нравится? Ты просто слишком ничтожная бездарность, чтобы понять почему это круто. Скажи мне чего ты хочешь, и я объясню тебе почему это невозможно.

Наполненные рубиновым вином красивые бокалы на фоне белоснежных скатертей наперегонки стремятся в Инстаграмм: смотрите, я умею пить, и я делаю это лучше всех, черт возьми, как и все остальное впрочем. Ведь я - предприниматель. При этом на рынке на тысячу проектов полтора десятка прибыльных. Рабочие места создаются, но я бы больше не причислял сам по себе этот факт к определению предпринимательской деятельности, ведь среднее качество этих рабочих мест вызывает рвотный рефлекс. В этой схеме организатор школьной команды КВН тоже бизнесмен, ведь он управляет людьми, и одновременно с этим не работает по найму. Школа - его инвестор, пускает в актовый зал нахаляву. Иногда он даже инвестирует 500 рублей, если внутри команды не получается вовремя родить нужные шутки.

Человек вчера уволился с работы и потратил 50 часов на трудные думы и поиск команды, и за это время таинственным образом переделался в бизнесмена. Вчера написал и показал маме жалкий бизнес-план очередного убера для забора мочи, сегодня проснулся фаундером. Вчера не был предпринимателем, а сегодня по собственной воле взял и стал им. Но так, увы, бывает только в кино. Но ведь будут рукоплескать, цель будет достигнута куда раньше, чем появится результат, поэтому его и не будет. Такой простой вход в мир предпринимательства как-то сам по себе обесценивает термин “Бизнесмен” - не находите?

Entrepreneurship - это достижение, а не профессия. Наградная оценка бизнес-сообщества. Если ты на десятке рабочих мест не можешь платить людям от $2k+ со старта чистым окладом на самых линейных должностях, выжимая из этой машины хотя бы x2 чистым кэшом, какой ты нахуй энтерпренер? Они паразитируют на рынке, занимают молодых ребят своей хуйней, отвратительным процессом отвращая их от нормальной работы. Отвлекают на себя капитал. Делают такой маркетинг и такие продажи, что рынку становится тошно при звучании этих слов. Они разоряют семьи, которые безвольно застопорились на их говнобизнесе, где им задерживают зарплату по три месяца, им просто не повезло, ведь на хедхантере все компании выглядят примерно одинаково, а в корпорациях мест всем не хватит. Чем хуже процессы на рынке - а ряженые не могут создать нормальные, потому что на камне трава не растет - тем хуже привыкают работать люди, среднее качество работников падает, и падает стремительно.

Раньше я частенько дискутировал на эту тему со знакомыми коммерсами из эшелона любителей задерживать зарплату кадрам за 800 баксов. Еще они свято верят в голый процент для сейлзов и в прочую вредную фигню. Они говорили мне: - “Ты ничего не понимаешь! Если я буду платить больше, у меня цифры не сойдутся, что я - виноват что они не могут мне принести больше денег? А зарплату могут и подождать. Я что, виноват что мне деньги неравномерно поступают!?”

Я даже не знаю как отвечать на такое, если честно. Значит твоя бизнес-схема говно, продукт говно, процессы говно, наверняка включая процесс найма. В этом нет ничего странного или особенного. Есть определенная разница между тем, чтобы мутить деньги как получится, и делать продуктовый бизнес. С глубоким пониманием продаж я могу мутить деньги фактически из воздуха, но глупо при этом называть себя предпринимателем. Ты просто мутишь бабло. Эта деятельность добавляет энтропии и она однозначно вредна для общества. С нее не платятся никакие налоги, она нужна только для твоего собственного обогащения, и на рынке занятости это эквивалент собачьего говна, в которое можно только вляпаться, если невнимательно смотрел под ноги. Но когда ты гуляешь по улице, то ты и не смотришь под ноги. В нормальном обществе на пешеходных дорожках просто не должно быть говна, так ты думаешь, когда идешь, надеешься на это, в конце концов. Потом ты идешь некоторое время в говне, затем моешь кроссовки, идешь дальше. Но чем больше говна, тем чаще ты оказываешься в этой неловкой ситуации.

Я например хуевасто разбираюсь в разработке, так я и не лезу в нее. Ты очевидно не разбираешься в управлении проектом или создании нужного продукта - так и съебись оттуда, перестань морочить всем голову. Был у меня эпизод, когда три команды кодеров подряд не хотели ни за долю, ни за деньги давать мне то, о чем мы договаривались. То была моя проблема, это я не смог найти нормального партнера. Это я не сумел управлять, не разобрался в коде. Это я все запорол. И это мне теперь копить бабки на то чтобы нанять аутсорсеров, которые все сделают по ТЗ, а может и партнера найду со временем. Я не бегаю и не нахожу оправданий чтобы наебать людей и платить им по 300 долларов в городе, в котором сложно достойно прожить на 3000. Но я могу параллельно зарабатывать достойные деньги своей профессией, а ты, видимо, нет. Тогда тем более - иди и учись зарабатывать деньги честным, натуральным образом. Как можно научить других зарабатывать деньги для себя, если сам не представляешь кадровой ценности? Я никогда не мог этого понять и не смогу. Эти выблядки даже какие-то околорелигиозные концепции генерируют, типа "Fake it until you make it”, и толпа яростно поддерживает. А хули вы поддерживаете? У простых парней это называется “Наебать”. Вас же и наебут. Эта концепция работает в обе стороны.

Я никому не хочу этого желать, но верю что многие предприниматели должны просто поскорее разориться, чтобы мир стал лучше. Ряженым сам Бог велел где-нибудь поработать с пяток лет, авось чему-нибудь придется научиться. Труд облагораживает. В этом нет ничего плохого или постыдного. Гораздо хуже когда из-за тебя у доверившихся тебе людей нет денег даже сотовый телефон поменять, не говоря уже о медицине. Не можешь придумать крутой продукт, собрать людей, которые будут работая с тобой жить достойно, придумать нормальную бизнес-схему, научиться ее реализовать и продавать? Как говаривали Стив Джобс, Сократ и Черчиль - “Не умеешь срать, не мучай жопу". Многие предприниматели из тех, с кем случилось пообщаться за последние годы, хвастаются тем, что никогда нигде не работали и никогда нигде не учились, и одновременно с этим хотят сейлзов за 50 тыщ рублей, да чтоб с гарантиями. Хз, поставьте свечку в храм, может быть Бог даст, а мои все от $5к, потому что проверено способны доходно работать в бизнесе, который генерирует настоящую выручку, и окупаются в десятки раз на такой зарплате. Не существует логической цепочки которая загнала бы их в говнопродукт на нищенских условиях.