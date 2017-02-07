Forbes взял интервью у директора по развитию компании HeadHunter Бориса Вольфсона. Вольфсон рассказал изданию о переходе главного поискового алгоритма портала о вакансиях на машинное обучение и как роботы (или «чат-боты», то есть программы-собеседники, которые общаются с пользователями в мессенджерах, ищут информацию и выполняют задания) могут изменить рекрутмент в будущем.

«Нужно быть готовыми к тому, что в ближайшие годы находить для нас подходящие вакансии и принимать на работу будут машины: ранжирование откликов и система подбора вакансий на машинном обучении — это только первые шаги. Но важно понимать, что в ближайшие годы профессия рекрутера никуда не денется, просто эти профессионалы научатся использовать предсказания машин для более эффективной работы. С другой стороны, изменится и поиск работы: соискатели не просто смогут находить более подходящую работу, а будут делать это быстрее и с меньшими усилиями», — говорит Вольфсон.