Технологии Yandex Data Factory сделали инкассацию банкоматов «Райффайзенбанка» дешевле, в перспективе на 15%. Олег Третьяк, руководитель отдела IT-архитектуры банка, рассказал:

Решение выглядит так: система даёт планировщику инкассаций рекомендации о том, когда и на какую сумму нужно инкассировать банкомат. При этом она стремится к минимальной стоимости выезда инкассаторов и хранения денег в банкомате при условии сохранения доступности функции выдачи наличных. Немаловажно и то, что решение позволит повысить удовлетворённость клиентов одним из главных сервисов банка.

В модели Yandex Data Factory учтены данные о спросе на наличные в 2000 банкоматах. YDF снизил «Райффайзенбанку» отклонение прогноза от реального спроса примерно на 30%. Прогнозированием охвачена вся банкоматная сеть банка. Наличные по «домашним» тарифам «Райффайзена» можно так же снимать в 16 000 российских банкоматах банков-партнёров, но инкассацию этих устройств ведут их владельцы, а не «Райффайзен».

Yandex Data Factory ранее уже оптимизировала оффлайновый бизнес. Так к сентябрю 2016 YDF разработала систему предсказания спроса на товары со скидками в «Пятёрочках» для владельца магазинов, X5 Retail Group. В 2015 году Магнитогорский металлургический комбинат и Yandex Data Factory договорились о построении математической модели плавки стали в кислородно-конвертерном цехе, цель — оптимизация расходов при выплавке стали. В 2014—2015 года Yandex Data Factory научилась предсказывать загруженность дорог и вероятность ДТП для Росавтодора.