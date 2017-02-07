После десяти лет работы в Microsoft Михаил Биленко присоединился к команде «Яндекса» в качестве руководителя управления машинного интеллекта и исследований компаний.

Основными задачами Биленко будут консолидация и координация специалистов компании, которые отвечают за развитие, разработку и эксперименты в области ИИ, машинного обучения и нейросетей. Новый руководитель возглавит научно-исследовательское направление компании, где также будет работать профессор факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Дмитрий Ветров, один из известных специалистов по машинному обучению в России, по словам представителя «Яндекса».

В Microsoft Биленко занимался исследованиями в сфере машинного обучения, возглавлял команду Machine Learning Algorithms. В США он также работал в IBM и Google. В Штаты Биленко уехал в 1994 из Саратова, нынешнее место работы находится в Москве.