Рабочая группа экспертного совета «Связь и информационные технологии» при правительстве, в которую входят, например, представители «Яндекса», Mail.ru Group, «Ростелекома», МТС, «Вымпелкома», «Мегафона» и ГУ ВШЭ, предложила снять с рассмотрения законопроект о регулировании деятельности товарных агрегаторов. Группа считает, что нужно начать с поправок в Гражданский кодекс РФ, где могла бы быть прописана категория «информационный посредник», объединяющая, как агрегаторы товаров, так и других сущностей или услуг — от бытовых до такси и автобусов.

Группа считает, сообщил RNS, что сегодняшний законопроект нелогичен, так как ориентирован исключительно на агрегаторы товаров и не учитывает, например, поручения президента РФ о необходимости подготовки предложений по регулированию агрегаторов такси и автобусов. По мнению экспертов, «введение эпизодического регулирования широкого и постоянно увеличивающегося класса» агрегаторов нецелесообразно.

Любые попытки ситуативного и не комплексного регулирования, не основанного на всестороннем анализе, негативно скажутся на развитии отечественных сервисов и разработок в указанной области, уничтожат существенную часть активно развивающегося рынка и поставят российских агрегаторов в худшие условия по сравнению с агрегаторами зарубежными, — также отметили эксперты.

В марте 2017 года правительство решило, что товарные агрегаторы ответственны «за всё», и утвердило старую версию закона о защите прав потребителей от товарных агрегаторов, не согласованную с рынком. Законопроект о товарных интернет-агрегаторах Госдума приняла в первом чтении 14 июня. Спустя некоторое время глава комитета по информполитике Госдумы Леонид Левин по итогам круглого стола с участием экспертов и представителей компаний пообещал, что законопроект о товарных агрегаторах будет доработан с учетом мнения бизнеса. Доработанные версии существовали, но в прошлом участники рынка, как и законодатель сегодня, не расширяли законопроект до общего понятия о любом информационном посреднике, агрегаторе в любой сфере.