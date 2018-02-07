Рабочая группа экспертного совета «Связь и информационные технологии» при правительстве, в которую входят, например, представители «Яндекса», Mail.ru Group, «Ростелекома», МТС, «Вымпелкома», «Мегафона» и ГУ ВШЭ, предложила снять с рассмотрения законопроект о регулировании деятельности товарных агрегаторов. Группа считает, что нужно начать с поправок в Гражданский кодекс РФ, где могла бы быть прописана категория «информационный посредник», объединяющая, как агрегаторы товаров, так и других сущностей или услуг — от бытовых до такси и автобусов.
Группа считает, сообщил RNS, что сегодняшний законопроект нелогичен, так как ориентирован исключительно на агрегаторы товаров и не учитывает, например, поручения президента РФ о необходимости подготовки предложений по регулированию агрегаторов такси и автобусов. По мнению экспертов, «введение эпизодического регулирования широкого и постоянно увеличивающегося класса» агрегаторов нецелесообразно.
Любые попытки ситуативного и не комплексного регулирования, не основанного на всестороннем анализе, негативно скажутся на развитии отечественных сервисов и разработок в указанной области, уничтожат существенную часть активно развивающегося рынка и поставят российских агрегаторов в худшие условия по сравнению с агрегаторами зарубежными, — также отметили эксперты.
В марте 2017 года правительство решило, что товарные агрегаторы ответственны «за всё», и утвердило старую версию закона о защите прав потребителей от товарных агрегаторов, не согласованную с рынком. Законопроект о товарных интернет-агрегаторах Госдума приняла в первом чтении 14 июня. Спустя некоторое время глава комитета по информполитике Госдумы Леонид Левин по итогам круглого стола с участием экспертов и представителей компаний пообещал, что законопроект о товарных агрегаторах будет доработан с учетом мнения бизнеса. Доработанные версии существовали, но в прошлом участники рынка, как и законодатель сегодня, не расширяли законопроект до общего понятия о любом информационном посреднике, агрегаторе в любой сфере.
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>и поставят российских агрегаторов в худшие условия по сравнению с агрегаторами зарубежными
Если и новый закон об агрегаторах также не будет касаться иностранцев, то я тоже против него и вообще против любого законодательства которое обязательно к исполнению российскими компаниями и не обязательно для иностранцев.
Если же иностранцев обяжут его исполнять то закон считаю годным и нужным для развития всего екомерса, так как любая ответственность увеличивает доверие потребителей, доверие увеличивает размер рынка и прибыль в конечном итоге.
Главное чтоб были равные условия для ведения бизнеса, поэтому было бы не плохо Гос. Думе принять мораторий на принятие ЛЮБЫХ законов которые на практике могут не исполнять иностранцы работающие в РФ.
Необходимо сначала затащить иностранцев в нашу юрисдикцию, а уже потом печатать законы, без этого Дума занимается вредительством чистой воды, подрывной деятельностью.
Сейчас безответственная Дума принимает законы, а потом Жаров годами уговаривает иностранцев их исполнять, выглядит это очень мерзко, государство выставляет себя в дурном свете.