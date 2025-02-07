Звучит, конечно, как каламбур, но с продажей лекарств,в целом, в России сложилась немного нездоровая ситуация: аптеки в офлайне находятся на каждом углу.

Чтоб было понятно, насколько их много — например, в Москве на одно почтовое отделение приходится 10 аптек: аптек в городе 10 000, а почтовых отделений - чуть больше 1000.

Каждая аптека снимает помещение, каждая аптека нанимает одного или двух фармацевтов, в каждую аптеку надо закупать торговое оборудование и развозить товар.

Все эти расходы, в конечном счёте, ложатся на покупателей. И даже конкуренция, которая должна была бы привести к снижению цен, не может сделать цены ниже прямых расходов аптек, которые в текущей ситуации выглядят чрезмерными.

Скорее всего, дистанционная продажа даже рецептурных лекарств (к которой уже давно пришёл Сбер с ЕАптекой, а сейчас и Wildberries c Polzaru), с получением лекарств впоследствии в аптечном пункте, должна будет привести к нескольким моментам:

Снижение числа аптечных пунктов. Возможность их размещения в менее проходных местах — за заказом люди придут и в не самое бойкое место, можно будет экономить на аренде. Как следствие — можно будет или снизить цены на лекарства, или перестать пытаться впаривать «Нурофены» покупателю, желающему купить обычный ибупрофен.

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