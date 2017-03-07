6 марта Google объявил, что для переводов с русского, вьетнамского, хинди и на эти языки Google Translate стал использовать нейросети. Представители компании считают, что это поможет усовершенствовать сервис, сократить количество неточностей и ошибок при переводах на 60%. Впервые корпорация стала использовать нейросети для работы Google Translate в сентябре 2016 года в языковой паре английский-китайский. В будущем компания будет добавлять поддержку для всех языковых пар сервиса.