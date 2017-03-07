Программист, хакер, журналист и специалист по информационной безопасности Николай Лихачев, известный под псевдонимом Крис Касперски, скончался в результате неудачного приземления после прыжка с парашютом. Инцидент произошёл утром 10 февраля, Лихачев получил травму и был госпитализирован в местную больницу Halifax Center. Об том сообщили власти штата Калифорния. Впоследствии его состояние ухудшилось, и врачи приняли решение отключить Лихачева от аппарата поддержания жизни.

Лихачев стал известен благодаря своим публикациям об информационной безопасности, в конце 90-х он был активным контрибутором эхоконференции Фидо RU.HACKER, также он написал более 10 книг, посвященных защите информации, оптимизации программ, компьютерным вирусам и дизассемблированию.

Одно из последних видео с канала Лихачёва

С июня 2008 года Лихачев удалённо работал на американскую компанию Endeavor Security, в 2009 году компания была приобретена крупнейшим разработчиком антивирусов McAfee. С 2008 года Лихачев в основном жил и работал в США.