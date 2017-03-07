Арбитражный суд Москвы в первой инстанции отказался отменить результаты аукциона Минстроя на закупку программного обеспечения Microsoft, следует из материалов арбитражного дела. В сентябре прошлого года российский разработчик программного обеспечения «Новые облачные технологии» (бренд «Мой офис») обратился в суд с претензиями по закупке ведомством продукции Microsoft на 15,1 млн рублей. Министерство купило 400 лицензий на офисное программное обеспечение, в том числе лицензии на операционные системы Windows, системы управления базами данных и антивирусный софт.

Иск НОТ против Минстроя — вторая попытка отечественного производителя ПО оспорить результаты тендера госоргана через суд в соответствии с новыми законодательством. По закону с 1 января прошлого года госорганы при закупке иностранного ПО обязаны сначала изучить реестр отечественных производителей, который ведет Минкомсвязь. Если у программы есть российские аналоги, то нужно приобретать их. В НОТ уверены, что суд просто не разобрался в аргументации компании.

Наша юридическая служба изложила в суде все доводы в защиту нашей правовой позиции и указали на нарушения Минстроем конкретных норм закона, однако суд не нашел достаточных оснований для удовлетворения наших требований. Возможно это связано с тем, что устоявшейся практики рассмотрения такого рода споров, связанных с импортозамещением ПО, еще нет. Более подробно позиция суда будет изложена им позднее при изготовлении решения в полном объеме. По итогам изучения данного судебного акта нами будет принято решение о целесообразности подачи апелляционной жалобы, — сказала представитель НОТ Лилиана Пертенава.

Минстрой в тендерной документации обосновал необходимость покупки иностранного ПО. Ведомство изучило пять продуктов «Мой офис» от «Новых облачных технологий», включенных в реестр, и пришло к выводу, что они несовместимы с уже установленными программами и не соответствуют требованиям. Ранее НОТ смог оспорить результаты тендера по покупке программ Microsoft администрацией муниципального образования Славянского района, которое находится в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае.