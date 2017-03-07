6 марта Uber сообщил в официальном блоге компании, что теперь их клиенты смогут заказать поездку по всей Московской области. Раньше Uber работал только в Химках, Одинцово, Мытищах, Реутове и Люберцах.

Будет действовать 3 сервиса: UberX (где подача — 50 рублей, за км и минуту — 8 рублей, после 15 км — 18 рублей за каждый км), UberSelect (подача — 149 рублей, каждая минута — 14 рублей, каждый км — 10 рублей, после 15 км — 30 рублей) и UberBlack (подача составляет 199 рублей, минута поездки — 20 рублей, км — 15 рублей и после 15 км — 55 рублей за каждый км). Указанные тарифы действуют, если поездка начинается или заканчивается за пределами Москвы.

В Московской области также работают такие сервисы заказа такси, как «Максим», Gett и Яндекс.Такси. Последний сервис запустил такси в Подмосковье в 2016 году. До него в области уже работали Gett и «Максим».