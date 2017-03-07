«Ростелеком» может получить контрольный пакет в сотовом операторе Tele2, заявил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. Пока ему принадлежит только 45% компании (он стал акционером в 2012 году), остальная часть — консорциуму инвесторов, ВТБ и структурам банка «Россия» Юрия Ковальчука. «Если мы поймем, что для повышения эффективности необходимо прямое управление, задумаемся о полном приобретении (Теле2)», — сообщил Осеевский. Аналитик «Алор Брокера» оценивает стоимость оператора примерно в 95 млрд рублей.