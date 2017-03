Московская студия ZeptoLab, создатели игр Cut the Rope и King of Thieves, объявила об открытии издательского направления внутри компании. Студия ищет талантливых разработчиков, которым нужна помощь в продвижении проектов для iOS и Android. ZeptoLab готовы издавать понравившиеся им игры и продвигать их на мировом рынке и делить выручку с авторами. Об этом «Роем!» рассказали в компании.

Компания предлагает помощь своих специалистов: от геймдизайнеров и менеджеров по продукту до аналитиков и специалистов по привлечению пользователей. ZeptoLab также возьмет на себя продвижение игры и подготовку необходимых маркетинговых материалов. После успешного запуска, компания обеспечит вовлеченность игрового сообщества и поможет игре как можно дольше оставаться на верхних строчках магазинов приложений, говорится в сообщении ZeptoLab.

Мы рассматриваем для паблишинга только игры на финальной стадии разработки, когда уже понятен потенциал и все сильные и слабые стороны. Студии присылают нам на оценку свою еще невыпущенную игру, мы на нее смотрим, и если она нам нравится — запускаем в так называемый экспериментальный запуск, то есть, выпускаем в 1−2 странах и смотрим на результаты. Если игра нравится аудитории, имеет хорошие показатели монетизации и retention, мы принимаем решение о глобальном запуске. Тогда уже мы совместно с разработчиками дорабатываем какие-то аспекты и выпускаем игру на весь мир. ZeptoLab при этом выступает как издатель, то есть, мы берем на себя все обязанности по раскрутке приложения, в том числе привлекаем многомиллионную из своих собственных проектов. Прибыль от продаж, естественно, делится между нами и разработчиками. Как именно она делится, не раскрываем, — сказал представитель компании.

ZeptoLab — международная игровая компания, известная по серии головоломок Cut the Rope. С момента дебюта в октябре 2010 года, игры Cut the Rope были загружены более 1 миллиарда раз. ZeptoLab также выпустили мультиплеерную игру King of Thieves, привлекшую более 50 миллионов игроков со всего мира.