Google заключила контракт на поставку решений в области искусственного интеллекта для управления дронами военного назначения. Как выяснило издание Gizmodo, контракт заключен через «компанию-прокладку» ECS Federal, чтобы не допустить утечки о связях Google с военными.

Речь идет об участи в государственной инициативе, получившей название Project Maven, о которой ранее рассказал заместитель министра обороны США Роберт Уорк, в рамках которой планируется проработать возможность использования нейронных сетей, машинного обучения и «больших данных» для управления военными беспилотниками, использующимися, в том числе, для борьбы с ИГИЛ.

Представитель Google заявил агентству Boloomberg, что компания «выступает против использования своих разработок в области ИИ для наступательных систем вооружений». Сооснователь и бывший председатель совета директоров Gogogle Эрик Шмидт с 2016 года является членом Совета по инновациям при Минобороны США.