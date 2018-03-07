Google заключила контракт на поставку решений в области искусственного интеллекта для управления дронами военного назначения. Как выяснило издание Gizmodo, контракт заключен через «компанию-прокладку» ECS Federal, чтобы не допустить утечки о связях Google с военными.
Речь идет об участи в государственной инициативе, получившей название Project Maven, о которой ранее рассказал заместитель министра обороны США Роберт Уорк, в рамках которой планируется проработать возможность использования нейронных сетей, машинного обучения и «больших данных» для управления военными беспилотниками, использующимися, в том числе, для борьбы с ИГИЛ.
Представитель Google заявил агентству Boloomberg, что компания «выступает против использования своих разработок в области ИИ для наступательных систем вооружений». Сооснователь и бывший председатель совета директоров Gogogle Эрик Шмидт с 2016 года является членом Совета по инновациям при Минобороны США.
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Не берегут они свою паству — либерастов, как же их сознание то начнет трещать по швам, корпорация добра убивает людей за деньги, пардон, пока только разрабатывает технологии для их убийства.
Вообще конечно примечательно как американцы деградируют в идеологическом плане (могли же уволить нужных спецов и сделать из них новый стартап), текущее поколение правителей сша видимо уже не понимают как важна чистота идеологии, тоже самое было и у нас на закате СССР, когда в одном месте студентов лечили историей КПСС и кляли капитализм, а в другом продавали им же любые дефицитные ништяки, НО за валюту этих презренных капиталистических стран.
Так что ура товарищи!!!
Гегемон на пути ко дну, не будем ему мешать!
Этого не может быть. Это этичная компания.
И даже если она делает это, она выложит в опенсорс исходный код алгоритма, принимающего решение расстрелять госпиталь.