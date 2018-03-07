Google отправила свой ИИ на службу в Пентагон


Google заключила контракт на поставку решений в области искусственного интеллекта для управления дронами военного назначения. Как выяснило издание Gizmodo, контракт заключен через «компанию-прокладку» ECS Federal, чтобы не допустить утечки о связях Google с военными.

Речь идет об участи в государственной инициативе, получившей название Project Maven, о которой ранее рассказал заместитель министра обороны США Роберт Уорк, в рамках которой планируется проработать возможность использования нейронных сетей, машинного обучения и «больших данных» для управления военными беспилотниками, использующимися, в том числе, для борьбы с ИГИЛ.

Представитель Google заявил агентству Boloomberg, что компания «выступает против использования своих разработок в области ИИ для наступательных систем вооружений». Сооснователь и бывший председатель совета директоров Gogogle Эрик Шмидт с 2016 года является членом Совета по инновациям при Минобороны США.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Не берегут они свою паству — либерастов, как же их сознание то начнет трещать по швам, корпорация добра убивает людей за деньги, пардон, пока только разрабатывает технологии для их убийства.

    Вообще конечно примечательно как американцы деградируют в идеологическом плане (могли же уволить нужных спецов и сделать из них новый стартап), текущее поколение правителей сша видимо уже не понимают как важна чистота идеологии, тоже самое было и у нас на закате СССР, когда в одном месте студентов лечили историей КПСС и кляли капитализм, а в другом продавали им же любые дефицитные ништяки, НО за валюту этих презренных капиталистических стран.

    Так что ура товарищи!!!
    Гегемон на пути ко дну, не будем ему мешать!

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    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Этого не может быть. Это этичная компания.
    И даже если она делает это, она выложит в опенсорс исходный код алгоритма, принимающего решение расстрелять госпиталь.

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