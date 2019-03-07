Депутаты Госдумы приняли в третьем окончательном чтении закон о блокировании «фейковых новостей». Под такими законодатель понимает заведомо недостоверную общественно значимую информацию, она создаёт угрозы жизни, общественному порядку, функционированию объектов жизнеобеспечения, транспорта, связи, энергетики, банковской системы, промышленности. Право на признание сообщений «фейками» получит генпрокурор и его заместители. Зарегистрированные СМИ, опубликовавшие «фейк» будут получать уведомления перед их незамедлительной блокировкой. Привилегированное положение прессы ограничено лишь самим уведомлением, но не предполагает переговоров, о возможном добровольном удалении «фейка» или оспаривание «фейк-статуса» у публикации. Незарегистрированные в качестве СМИ сайты и обыкновенные странички рядовых обитателей сети будут блокироваться без уведомления. Распространение «фейков» будет наказываться штрафами:
- От 30 000 до 100 000 руб. для частных лиц;
- от 60 000 до 200 000 руб. для должностных лиц;
- от 200 000 до 500 000 руб. для юридических.
Почему маркировка фейковых новостей и сомнительных источников не будет работать
На том же заседании депутаты приняли закон о неуважении к власти. Прокуроры смогут представлять Роскомнадзору требования на блокировку онлайн-ресурсов за оскорбление общества, государства, официальных символов РФ. Противоправную информацию этого типа сайты могут удалить в течении суток, в противном случае они блокируются. Штрафы за публичное неуважение к власти предусмотрены в размере от 30 до 300 тысяч рублей, альтернативой может быть арест на 15 суток.
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Бедный бедный жаров, он никак не может заблокировать то, что от него требуют сейчас, а по новому закону требовать будут в десять раз больше.
Интересно, а пользователей соц. сетей и мессенджеров будут блокировать за распространение фейков? Мне кажется, они кратно больше распространяют фейков чем СМИ, хорошо бы мнение Ашманова (главный у нас по мониторингу соц. сетей) услышать на этот счет, насколько работоспособным окажется закон?
>Штрафы за публичное неуважение к власти предусмотрены в размере от 30 до 300 тысяч рублей, альтернативой может быть арест на 15 суток.
Глупый ход, с одной стороны, теперь попиариться аппозиционерам будет проще, с другой стороны, опять начнутся бессмысленные посадки тех, кто даже не знал, что писать медведев нужно только с большой буквы М, а то посадят.
Все как всегда, действующая власть главный революционер.
интереснее было бы узнать об аналогичном мировом опыте. Гдето еще такое применяется? Каким образом реализуется технически?
Или это полностью наша оригинальная затея?
Поскольку както нигде аналоги в примеры не приводились, то видимо как обычно, аналогов в мире не имеет. Если не имеет, то значит носит чисто эмоциональный, маловысокопродуманный характер. Одним словом, волюнтаризьм.
Проще было бы у населения выработать иммунитет на фейки, т.е. властям самим вваливать бесконечное кол-во фейков, чтобы у населения отбить остроту реакции на что либо, чтобы появилась реакция, опять фейк…
С таким законом, вероятно, получится бесконечный эффект Стрейзанд, чего там «человек, похожий на генерального прокурора» © опять заблокировал? Надо почитать….
вопрос об уважении ставился властями сыздавна. Могли и голову отрубить.
Сейчас предлагаются штрафы, что и эффективнее и даже в какомто смысле ужаснее. Такие деньжищи.
С другой стороны, смущает формулировка о «незамедлительном» удалении. Теоретически, некоторые сети смогут допустим хранить комменты сутки-трое. (что для актуальности — более чем достаточно, потом одинхрен новых народ понапишет километры). И далее просто удалять все их нафиг. Тогда претензии будут только к тому, где хранится кэш этих исчезнувших неуважительных комментов. Но они свое то дело уже сделали.
>Тогда претензии будут только к тому, где хранится кэш этих исчезнувших неуважительных комментов.
Как где? Известно где, в кеше гугла, с которым ничего сделать не смогут, будут собирать с ним круглые столы, встречаться раз в год, но не тронут.
Запрещенка всегда популярна, раз «человек, похожий на генерального прокурора» © запретил, значит Правда (c)
Ничто не ново. И Эзоп за 600 лет до р.х., и в свое время Салтыков-Щедрин, и Крылов как-то справлялись с цензурой. Я думаю, что русского языка хватит и сегодня, чтобы и вволю высказаться и остаться в рамках цензуры.
Сочинитель, прочёл Эзопу своё творение, в котором он хвастливо именовал себя величайшим писателем. Ожидая одобрения баснописца, он спросил: «Надеюсь, вам понравилось, и вы разделяете моё высокое мнение о моей персоне? Или может, мне следовало бы не так часто упоминать о своей гениальности?» «Совсем нет, — отвечал Эзоп, пораженный глупостью и убожеством писанины. — Это хорошо, что вы хвалите себя, поскольку никто другой вас никогда не похвалит!»
>теперь попиариться аппозиционерам будет проще
дрючить как всегда будут ноунеймов из челябинска и алтайского края. (см. новости по посадкам за лайки). у профессиональных «оппозиционеров» и с не-декриминализиованной статьёй об экстремизме не было проблем с пиаром, если вы вдруг не обращали внимания. сколько там судимостей у алекса «неуловимого джо» навального на данный момент?
«Русского языка хватит и сегодня, чтобы и вволю высказаться и остаться в рамках цензуры» — это предположение базируется на идее о том, что есть некая граница, и если к ней подойти, но не перешагнуть, то и высказывайся.
В действительности же прокурор может провести границу где угодно.
>у профессиональных «оппозиционеров» и с не-декриминализиованной статьёй об экстремизме не было проблем с пиаром
Такой закон поспособствует демаргинализации их, все-таки запрет на экстримизм имеет в обществе понимание в той или иной степени, в отличии от запрета на неуважительные высказывания насчет властей.
Нужно не закрывать рты, а преследовать тех, кто распространяет фейки, заставлять их публиковать опровержение, платить штрафы за клевету
и т. д.
Это трудная и монотонная работа, конечно, проще иметь волшебную палочку и по щелчку все сметать с информ. поля, но как говорится, простой ответ на сложный вопрос, обычно неверный.
Этот закон приведет к тому, что власть перестанет бороться с фейками совсем (в их пушистом информ. мирке без vpn все будет чисто, стерильно даже), их соответственно станет больше, а главное, им станут верить больше, запретный плод сладок.
Классический пример заметания мусора под ковер.
Ничему история не учит, с таким законом, мы придем к ситуации как с покушением Веры Засулич на Трепова
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
Почему наша элита так деградировала?
>Денис Демидов
> Бедный бедный жаров
Так-так-так, «Жаров» с маленькой буквы написано. Публично. Тут 64 пожизненных в шахматном порядке.
> Джигсо
> Гдето еще такое применяется? Каким образом реализуется технически?
По-моему, кое-где камнями на площади забивают. Так что у нас хорошие, светлые законы.
> Денис Демидов
> Почему наша элита так деградировала?
Да тут и разжигание к социальной группе «илита».