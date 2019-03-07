Депутаты Госдумы приняли в третьем окончательном чтении закон о блокировании «фейковых новостей». Под такими законодатель понимает заведомо недостоверную общественно значимую информацию, она создаёт угрозы жизни, общественному порядку, функционированию объектов жизнеобеспечения, транспорта, связи, энергетики, банковской системы, промышленности. Право на признание сообщений «фейками» получит генпрокурор и его заместители. Зарегистрированные СМИ, опубликовавшие «фейк» будут получать уведомления перед их незамедлительной блокировкой. Привилегированное положение прессы ограничено лишь самим уведомлением, но не предполагает переговоров, о возможном добровольном удалении «фейка» или оспаривание «фейк-статуса» у публикации. Незарегистрированные в качестве СМИ сайты и обыкновенные странички рядовых обитателей сети будут блокироваться без уведомления. Распространение «фейков» будет наказываться штрафами:

От 30 000 до 100 000 руб. для частных лиц;

от 60 000 до 200 000 руб. для должностных лиц;

от 200 000 до 500 000 руб. для юридических.

На том же заседании депутаты приняли закон о неуважении к власти. Прокуроры смогут представлять Роскомнадзору требования на блокировку онлайн-ресурсов за оскорбление общества, государства, официальных символов РФ. Противоправную информацию этого типа сайты могут удалить в течении суток, в противном случае они блокируются. Штрафы за публичное неуважение к власти предусмотрены в размере от 30 до 300 тысяч рублей, альтернативой может быть арест на 15 суток.