Основатель Facebook Марк Цукерберг порассуждал о неприкосновенности частной жизни, шифровании, защите от государственного или корпоративного надзора за пользователями. «Коммуникационная платформа, ориентированная на конфиденциальность, станет еще более важной, чем сегодняшние открытые платформы. Конфиденциальность дает людям свободу быть самими собой и общаться более естественно», — заявил Цукерберг: «Я понимаю, что многие люди не верят, что Facebook может или даже хотел бы создать такую платформу, ориентированную на конфиденциальность, потому что, честно говоря, сейчас у нас нет репутационных заслуг в создании служб защиты конфиденциальности».

В марте 2019-го Цукерберг настаивает , что в продуктах его сети используется сквозное шифрование — личную переписку не может читать даже сама соцсеть. Тем не менее ещё в 2016-м году обезличенные данные о пользователях мессенджера WhatsApp ушли в распоряжение его владельца , соцсети Facebook. Тогда мессенджер был намерен присылать абонентам сообщения от «интересующих» его организаций. Теперь же предприниматель заявил , что людям нужны способы коммуникации , в которых они полностью уверенны: люди сами контролируют , кто может им написать , а доступа к переписке нет ни у кого из посторонних.

что в продуктах его сети используется сквозное шифрование — личную переписку не может читать даже сама соцсеть. Тем не менее ещё в 2016-м году обезличенные данные о пользователях мессенджера WhatsApp ушли в распоряжение его владельца соцсети Facebook. Тогда мессенджер был намерен присылать абонентам сообщения от «интересующих» его организаций. Теперь же предприниматель заявил что людям нужны способы коммуникации в которых они полностью уверенны: люди сами контролируют кто может им написать а доступа к переписке нет ни у кого из посторонних. Цукерберг предполагает , что пользователям приятно знать о том , что их конфиденциальные данные недоступны государству , особенно в странах ( он не уточнил каких), где нарушается неприкосновенность частной жизни или свобода слова. Глава FB намерен перестроить работу продуктов сети таким образом , чтобы потребители были уверенны в защищённости от контроля властями. Перестройка , по оценке Цукерберга , займёт несколько лет.

В январе 2018 палата представителей США одобрила продление поправок к закону Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), позволяющих американским спецслужбам получать доступ к пользовательским данным нерезидентов в случае, если этого требует национальная безопасность, в марте того же года конгрессмены одобрили «облачный» закон — Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, или просто CLOUD Act, при наличии судебного ордера, силовики могут требовать у IT компаний, например глобальных, таких как Facebook, данные граждан США, включая данные хранящиеся за рубежом, включая защищённые тем или иным национальным законодательством о связи. Еврокомиссия может ввести санкции в отношении Facebook в 2019 году, если соцсеть намерена игнорировать нормы ЕС по использованию персональных данных. Россия уже ввела символическое наказание — за систематическое нарушение национального законодательства РФ о персональных данных, с сентября 2015 по настоящий момент, Роскомнадзор пригрозил оштрафовать соцсеть на 5000 рублей и дать полгода-год на устранение нарушений.