Основатель Facebook Марк Цукерберг порассуждал о неприкосновенности частной жизни, шифровании, защите от государственного или корпоративного надзора за пользователями. «Коммуникационная платформа, ориентированная на конфиденциальность, станет еще более важной, чем сегодняшние открытые платформы. Конфиденциальность дает людям свободу быть самими собой и общаться более естественно», — заявил Цукерберг: «Я понимаю, что многие люди не верят, что Facebook может или даже хотел бы создать такую платформу, ориентированную на конфиденциальность, потому что, честно говоря, сейчас у нас нет репутационных заслуг в создании служб защиты конфиденциальности».
- В марте 2019-го Цукерберг настаивает, что в продуктах его сети используется сквозное шифрование — личную переписку не может читать даже сама соцсеть. Тем не менее ещё в 2016-м году обезличенные данные о пользователях мессенджера WhatsApp ушли в распоряжение его владельца, соцсети Facebook. Тогда мессенджер был намерен присылать абонентам сообщения от «интересующих» его организаций. Теперь же предприниматель заявил, что людям нужны способы коммуникации, в которых они полностью уверенны: люди сами контролируют, кто может им написать, а доступа к переписке нет ни у кого из посторонних.
- Цукерберг предполагает, что пользователям приятно знать о том, что их конфиденциальные данные недоступны государству, особенно в странах (он не уточнил каких), где нарушается неприкосновенность частной жизни или свобода слова. Глава FB намерен перестроить работу продуктов сети таким образом, чтобы потребители были уверенны в защищённости от контроля властями. Перестройка, по оценке Цукерберга, займёт несколько лет.
В январе 2018 палата представителей США одобрила продление поправок к закону Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), позволяющих американским спецслужбам получать доступ к пользовательским данным нерезидентов в случае, если этого требует национальная безопасность, в марте того же года конгрессмены одобрили «облачный» закон — Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, или просто CLOUD Act, при наличии судебного ордера, силовики могут требовать у IT компаний, например глобальных, таких как Facebook, данные граждан США, включая данные хранящиеся за рубежом, включая защищённые тем или иным национальным законодательством о связи. Еврокомиссия может ввести санкции в отношении Facebook в 2019 году, если соцсеть намерена игнорировать нормы ЕС по использованию персональных данных. Россия уже ввела символическое наказание — за систематическое нарушение национального законодательства РФ о персональных данных, с сентября 2015 по настоящий момент, Роскомнадзор пригрозил оштрафовать соцсеть на 5000 рублей и дать полгода-год на устранение нарушений.
- В любом случае, Цукерберг пока уверен, что его компания создаёт инфраструктуру по всему миру — но FB не будет строить дата-центры в странах, где правительства могут перехватывать сообщения и покушаются на неприкосновенность частной жизни и свободу (примечание Roem.ru: первый ЦОД Facebook за пределами США появился в Швеции. Позднее в Дании и Ирландии. В трёх странах, которым де-факто доверяет соцсеть, проживает 20 млн человек, общее же число пользователей, связанных разными проектами FB, достигает 2,7 млрд человек — то есть в 135 раз больше).
Дополнительно: CNBC: Facebook отслеживает местоположение врагов Facebook → Roem.ru
Добавить 59 комментариев
>Роскомнадзор пригрозил оштрафовать соцсеть на 5000 рублей и дать полгода-год на устранение нарушений.
полгода-год-три-пять-десять лет, даже не знаю как правильно назвать эту беззубость, бестелесность что-ли….
PS Я уже заслужил 15 суток за неуважение к властям?
> FB не будет строить дата-центры в странах, где правительства могут перехватывать сообщения и покушаются на неприкосновенность частной жизни и свободу.
Это же анекдот. Неужели он думает, что люди всё забыли?
Первым делом надо все сервера вывозить из США, как информационного гегемона, беспринципно вторгающегося в личную жизнь всех пользующихся Интернетом жителей планеты.
Сноудена на них нет.
> PS Я уже заслужил 15 суток за неуважение к властям?
Барыгану лишь бы навариться. Трехразовое питание, прогулки, двухнедельный отпуск? Почему бы вот просто штраф не принести??? (Заодно и за полученные образования, чтобы два раза не ходить).
Фейсбук может либо:
а) продолжать работать везде и тихонько сливать данные в АНБ по «Акту о Свободе» и по упомянутым выше законам, обеспечивая прозрачность всего мира для США,
либо
б) создать возможность писать анонимно, зашифровать клиент и соединение ещё сильнее, объявить себя защитником свободы в «тоталитарных странах» — и быть заблокированным в этих странах. Как в Китае.
Во втором случае он не будет работать на США по всему миру — только в самих США и их союзниках.
Непонятно, зачем АНБ и ЦРУ нужен второй вариант.
Да и Марку непонятно зачем — разве что отделаться от неприятной обязанности нести правду и свободу за свой счёт.
Телеграм только что (вчера) прислал служебное уведомление (то есть именно от имени платформы) о том, что надо всем идти на митинг против нового закона об устойчивости Рунета, назвал время и место 10 марта в Москве.
Это о том, как нейтральны сетевые платформы и как они борются за свободу в тоталитарных странах.
> Телеграм только что (вчера) прислал служебное уведомление (то есть именно от имени платформы) о том, что надо всем…
Вы так пишете, как будто никто не пользуется телеграмом, а вы пользуетесь. У вас государственное разрешение?
Не, я как раз не пользуюсь. Зачем бы он мне. У меня звонки на телефон каждые 10−15 минут до позднего вечера, и почты 700 писем в сутки, не хватало ещё ждать сообщений в мессенджере.
Мессенджерами пользуются одинокие люди, вероятно, которым не хватает общения. Или медийные наркоманы.
Это моя гипотеза, потому что разумных оснований подключать в голову ещё один синхронный канал коммуникации не видно.
Разумные люди урезают количество синхронных каналов коммуникации, в пользу асинхронных.
Но есть целые группы (я бы даже сказал — массы или стада) гуманоидов, которым жизненно важно читать по 150−200 сообщений Вотсапа в день — это тётки в классных чятиках. Мне лично эта своеобразная форма белковой жизни не близка, чужда.
А зачем вы тогда нам рассказываете так подробно, что там в телеграме происходит, если, по вашим словам, сами не пользуетесь?
> Мессенджерами пользуются одинокие люди, вероятно, которым не хватает общения. Или медийные наркоманы.
> Это моя гипотеза, потому что разумных оснований подключать в голову ещё один синхронный канал коммуникации не видно.
К сожалению, сейчас в ИТ (конкретно в разработке) почтовые списки рассылки практически исчезли и все рабочие рабочии коммуникации переместились в Telegram/Slack и прочие мессенжеры.
Сергей, вы что, вообще не думаете, когда пишете?
Slack — это всё-таки корпоративный мессенджер, без политических амбиций. Телеграм — прямо противоположный случай.
Телега комфортнее как инструмент корпоративного общения.
Нотифаи не получал. Политоту Дурова считаю искусственной легендой, чтобы либерастов и свидомитов пасти более лучше.
И да, по определению я считаю, что ФСБ читает чатики в телеграме. Да и команда телеги их читает, ибо могут. Совсем кретинами надо быть, чтобы этого не понимать.
Кстати, Ашманов, почему опсосы не банят смс телеграма? Ответ простой: цели банить телеграм нет. Есть цель вокруг этого разводить хайп.
мы все у Колпакова под мюллером. Кокой ужос аааааа! сдургой сторны так спокойнее. Надо както мониторить всяких чудиков.
>> У меня звонки на телефон каждые 10−15 минут до позднего вечера, и почты 700 писем в сутки,
это кстати многое объясняет. Это какбы ИБД, взаимотусовочная суета. Если такое ежедневно и годами — значит, чтото там у вас невпорядке с НОТ (научна оргнаизация труда), формализацией общения, автоматизацией переписок и резиновизацией типовых резолюций по методам Полыхаева.
А равно и у ваших контрагентов (кои безконца генерируют поток этих звонков, проблем и т.). А так это у вас такой симбиоз с этой тусовочкой, которая безконца нуждается в контактах, созвонах, согласованиях, комментариях, семинарах и брифингах. Иначе они с голоду помрут. Пикейные жилеты могут сделать любую тему архиважной. Главное, чтобы можно было бесконца обсуждать ее в кафэ Старбакс. Или Макдональдс. Ибо там можно свинячить, не платить чаевых, есть руками с картонки и туалет бесплатен.
Вы просто питаете друг друга этитми бесконечными ежедневными звонками и письмами. К современным тенденциям в инете давно это отношения не имеет.
> Телега комфортнее как инструмент корпоративного общения.
Почему лучше Слака? Единственная проблема, которую лично я вижу — это что Слак не имеет встроенных механизмов обхода и был задет бузумными ковровыми бомбардировками РКН, но сейчас вроде это безумие прекратилось и Слак работает без проблем.
> Если такое ежедневно и годами — значит, чтото там у вас невпорядке
Как хорошо, что если не знаешь, как жить (да даже если и знаешь), то можно зайти на Роем — и тебе аноним Джигсо всё строго и непредвзято, нелицеприятно и бескомпромиссно объяснит, что живёшь неправильно, и как надо правильно.
Прямо духовник онлайновый. Почти Тони Робинсон. «Нужно делать как нужно, а как не нужно — делать не нужно!».
Мне кажется, Джойстик, тебе просто никто не пишет, как тому полковнику.
Кстати, Ашманов, почему опсосы не банят смс телеграма? Ответ простой: цели банить телеграм нет.
Да, ты известный конспиролог, Панков. Одна конспирологическая нога у тебя короче, поэтому ты ходишь по большому кругу: антипутинист, либерал, путинист, коммунист, опять либерал, антипутинист, биткоинист, кокаи…, нет, это вряд ли, ты же бедный конспиролог.
Как ты Грудинина-то пропустил, вот тебя Джигсо застыдит.
Вот после этой рассылки, наверно, СМСы Дурова начнут банить. Или нет. Тут всё зависит от соотношения сил на Совете у рептилоидов, пока летит Нибиру.
>> Мне кажется, Джойстик, тебе просто никто не пишет, как тому полковнику.
регулирование и фильтрация входящего трафика — один из методов инфогигиены, которым какждый должен владеть. Иначе навозу будут горы. Ибо есть определенный тип людей, кои профессионально генерят эти самые бесконечные письма, пролбемы
и т. д. мероприятия. Сюда же можно и обычный спам отнести со всякими затеями. и т. д. и т. д. И? Где прок от этих партий, где сами эти выссоанные из пальцев партии, какие итоги деятельности попа? Давеча высказал идею, что к 2050 году, понимашь, грозит депопуляция. Открыл америку. Для этого ненадо было до седых .дей доживать и до 2019 года. Это уже лет 20 как каждому ежу понятно.
Другое дело, если это заполняет некую внутренюю пустоту, страх невостребованности
По мне так лучше с более узким кругом, но более осмысленных людей, чем с толпой, но бессмысленных.
Пример: вот ваша вся эта суета была по политике и тому подобное. И все эти медийные персоны, какието попы, стариков, партии
Борьба вся эта с враждебным госдеповским фесбуком, блаблабла, ИИ, прочее. И где выхлоп? Закон про ограничение интета? (который еще выполнять — это начать и кончить финаносов и технически). И тому подбные бесконечные затеи, дорожные какието группы, карты и тому подбная хреновина.
Цифровая экономика и так далее. Прошло 2 года вроде? И? В чем это выразилось (хотябы в виде бумажек)?
Это суета, причем бессмысленная и не стеми людьми. Поскольку они бессмысленны им нужна тусовка и пиар. Масса знакомых, «связей» для создания «кланов». Итог — ноль помноженный на ноль.
Да вот хоть Маск. Который был мошенник. Давеча пилотируемый корабль отправил и назад вернул. Летом с астроанвтом будет запуск.
И какието новые зарядные станции у него, за 15 мин полной зарядки.
А у ваших подельников каковы достижения? еще один турбийон и падение рейтинга?
Джойстик, ты опять слез с таблеток. Поэтому у тебя в голове всё перепуталось, подельники с турбийонами.
Вот тут пишет твой подельник, вот почитай, это очень важно и всю правду раскрывает:
https://vk.com/wall366951224_16015
А может, это ты сам пишешь, когда у тебя включится какая-то из семнадцати твоих личностей.
> Джигсо
> Закон про ограничение интета? …. Прошло 2 года вроде? И? В чем это выразилось (хотябы в виде бумажек)?
Да прекрасно всё работает. Просто яягушечку варят постепенно, как во всех мануалах Далласа написано. Я человек простой, я сужу чисто по мультимедиа. Вот раньше можно было купить любую книгу в первой ссылке, а теперь везде очень много раз бесплатный литрес и другие невылеченные от жадности хапуги.
Кинотеатры тоже медленно, но верно что-то мутят (включая всякие кишашие фонды неизвестного предназначения). Если раньше можно было хоть сходить по 100р. посмотреть, теперь всё. Даже детские билеты недешевые (у меня детей нет), но вспоминая своё дество даже в моей семье, я просто не вылазила из кинотеатра. Сейчас же по сравнению с Совдепией цены даже на детские билеты выше в 6 (!) раз. На все фильмы. Я ещё понимаю, как-то оправдать закуп американских, но на русские фильмы чего же эти конотеатры-то давятся? За субсидиями, наверное, не забывают каждый месяц забежать.
В Америке бидет стоит где-то 10 долларов, ну и тут 146% к декабрю будет столько же стоить, сейчас около $8. Но так сравнить доходы американцев и тут.
Так что Интернетик блокируется четкенько. Как Американцы приказали.
Ашманов, зависть деструктивна, и смотрится она нелепо, когда взрослый дядька аж брызгает слюной при упоминании Дурова.
Да, у Дурова неплохой и удобный продукт.
Да, ему дали карт-блашн на создание точки обмена либерально-майданного потока.
Молодой, талантливый русский разработчик. Красивая легенда, достойный результат.
То что у вас с жёнушкой результат в разы хуже, ибо ваши трояны ставят разве что совсем слоупоки, — это ваши личные проблемы. Зависть вас делает только слабее, грех деструктивен.
Я раньше думал, что Дурову за телеграмм дадут вторую звезду (первую за ВК), но я уже не уверен в этом, как не пыхтит он вместе со всем гос. аппаратом, а доля его по сравнению с вотсапом ничтожна.
Фактически, мы просрали мессенджеры в чистую и безвозвратно похоже, вся страна сейчас зависит от американского сервиса.
По моим ощущениям, проникновение вотсапа выше, чем у любого сотового оператора, по текстовым сообщениям у него объем больше, чем у всей сотовой четверки вместе взятой.
PS 8 марта я решил поздравить всех знакомых женщин, думал молодых поздравлю через вотсап, взрослых через смс, был удивлен тем, что удалось всех поздравить через вотсап, когда я видел, что взрослый человек имеет регистрацию в вотсапе, я всегда смотрел на время последнего использования, чтобы исключить того, что просто дети поставили, но нет, все пользовались им или сегодня, или вчера.
То что у вас с жёнушкой результат в разы хуже, ибо ваши трояны ставят разве что совсем слоупоки
Какие трояны, Панков? Ты опять пить начал, что ли.
Это не ты по ссылке выше пишешь про Касперского, уровень как раз твой?
Денис (Демидов), какая разница где тусят мамочки класса? Или жители подъезда? Там решительно нет ничего интересного.
Куда интереснее каналы телеграма, типа алко-Сотника или каких мудаков ещё правосеков. Дуров по этой линии, в вотсапе нет каналов даже…
Ашманов, к посту лучше простите всех, и оставьте злобу, покаяние поможет избавиться от зависти.
Россия тем и сильна, что есть дубины типа Ашманова или Петрика и таланты типа Сегаловича и Дурова.
Сила России в многообразии мнений и талантов.
Ну дурак ли ты, Панков, требовать в первом абзаце от меня простить всех, а втором называть меня дубиной?
Эй, слоупок, я спросил, какие «наши с жёнушкой трояны», давай-ка поясни.
Что касается «зависти» к Дурову, я тут уже объяснял. Моя Наталья за 13 лет построила компанию на 3000 человек, номер 4 в мире, с выручкой в 700 миллионов долларов, не взяв ни копейки ни у государства, ни у инвесторов, ни у бандитов, как Дуров.
Конечно, Касперский внёс свой вклад, сделав за 20 лет крутой продукт мирового класса.
На пике, когда она уходила из компании, там было 300 миллионов пользователей по миру (не думаю, что сейчас сильно меньше), 40 000 партнёров в 150 странах и рост доходов 170% в год.
Ничего подобного Дуров не совершал, да и сейчас не совершает. Он начал с воровства интерфейса и идей у ФБ на деньги организованной преступности, потом украл проект Телеграма у своей же компании, кинул часть команды и инвесторов, бежал из страны… и наконец собрал у инвесторов ярд американских денег (по слухам).
Зарабатывать он никогда много не зарабатывал, бизнес строить не умел и не смог, с 700 миллионами долларов в год у ЛК его доход в ВК или в Телеге и близко не валялся.
300 миллионов пользователей у него тоже никогда не было. При том, что это бесплатный продукт, а не платный антивирус. Лидером в первой пятёрке в мире он тоже не бывал, кажется, даже со ВКонтактом, не говоря уж о Телеграме. Узнаваемость у него пониже KAV на порядок-два.
Собрать денег у «инвесторов» под красивые обещания — это не бизнес, это совсем другой вид спорта.
При этом он вор, лгун, транжир и кокаинист. Хостит и покрывает террористов.
Ты вот этому предлагаешь завидовать? Спасибо, не надо.
Мы вообще-то уже видели вблизи большой успех и большой бизнес. Это для тебя это всё — какое-то кино, другой мир, воображаемый тобой.
Целое сочинение на тему «я не завидую Дурову!»
Мне остаётся только дать пояснение по поводу трояна: да, все антивирусы так называемые _НЕ_ нужны, они были рождены для дефетной ДОС и портированы на Виндовс.
Так что роль KAV — такая же отрицательная как у Винды, Intel ME, проприетарных драйверов
и т. д.
Вообще, я бы «продажами» не гордился, Ашманов. Вы же знаете, что этот весь цирк держится на той же откато-попилочной схеме мотивационной.
Винда+офис+каспер — вместе дешевле! +Бонусы менеджерам по закупкам от менеджеров по продажам!
> похоже, вся страна сейчас зависит от американского сервиса.
Как зависла так и развиснет. Вот сейчас мемчики богомерзкие доблокируют, сайти с пошлыми книжонками времён СССР позакрывают, последний пул IP с тележеньки скинут, и вот тогда мы сразу заживём! Опять вопрянут опсосы, опять за каждую смс по 5 рублей. Ватсапчики тоже нас сразу покинут. Негоже бесплатно переписываться, когда есть платные СМС у американских опосов.
>Там решительно нет ничего интересного.
Если бы это было так, то совладелец РФ усманов, не прибрал бы к рукам вк и ок.
Через вотсап много интересной инфы проходит, более интересной, чем чаты правосеков и либерастов. Почти все чиновники пользуются вотсапом.
>не взяв ни копейки ни у государства, ни у инвесторов, ни у бандитов, как Дуров.
Если точно известно, что они бандиты и при этом не отбывают срок, то значит они системные бандиты, нескт таккю же системную функцию как тот же усманов, который до работы в структурах газпрома, мало что из себя представлял, зато после них стал самым богатым человеком России в 2012 году.
Демидов, чиновники сидят в телеграме, это раз. В вотсапе тоже, но там они переписываются с блядьми.
Чиновников не интересно совершенно читать, это два.
Читать переписку не интересно — это три. Не мыслите спецслжбы как чуваков с плаката с наушниками.
Интерес спецслужб — вокруг маргиналов лидеров, групп и каналов всяких Скотоложских.
Ну вообще-то главный в семье как раз сидел в это время 9 лет за похищение и пытки.
Балбес, ты попробуй создать что-то подобное Винде, Офису или хотя бы Антивирусу Касперского. Пупок развяжется.
Но скорее развяжется язык, как обычно.
Ты же айтишная крыса, сорняк, питаешься объедками. То моими, то Огаджанянца, то биткоина. Кто-то делает, а кто-то собирает крошки. Но мнение имеет.
> «Вообще, я бы «продажами» не гордился, Ашманов. Вы же знаете, что этот весь цирк держится на той же откато-попилочной схеме мотивационной.»
А ты бы и не гордился, чем же тебе гордиться — ты про продажи ничего не знаешь, ничего никогда не производил, ничего тяжелее биткоина и этого самого в руках не держал.
Идиот, продажи клиентской программы в В2С в двухстах странах через 40 000 партнёров и через Интернет «держатся на откатах»?
Рост в 100% — 170% в год в течение десятилетия можно строить «на откатах»?
Ну тогда Телеграм точно весь построен на откатах.
Лично сорвал продажу, когда какому-то таджику впаривали камперского в телефон за «всего лишь 100 рублей в месяц». :)
Так и сказал, мол, «братишка, тебе не нужно оно». Свирепый продаван лютовал, но чувак поставил при мне ещё биткоин кошелёк. Я ему показал, как легко деньги в его Таджикистан переводить.
Теория малых дел, Ашманов! Такой вот B2C!
Кстати, ещё в аптеках люблю очереди и про гомеопатию сказать. Ох, как рвёт пукан продавцов, когда срываются продажи гомеопатии!
И.С. — он какбы наделен синдромом Мидаса, в хорошем смысле. Отсальные люди либо вообще не наделены либо от случая к случаю. Тут помимо умения — нужно еще и везение. А в сочетании еще и супругой — получается вообще синергия.
Чтото мне надоело в брюзжании и негативе сидеть. Пора тоже переходить на светлую (темную?) сторону. Где там эти рабочие группы дорожных картежников заседают?
Мракобесие кстати тоже требует и искусства и таланта. Я вот смотрю — все эти деятели чото пыжатся, а выходит постпостмодернизм и смешная эклектика из всей каши теорий, о которых они слышали или изучали когдато от ссср и позднее.
Надо наверно подключиться и эту идеологическу провалину както залатать. Найти бы еще спонсора, как Плеханов с Лениным нашли Морозова и Сталина, чтобы они защот фабрик и эксов оплачивали писание теорий в Швейцарии.
>> Ох, как рвёт пукан продавцов, когда срываются продажи гомеопатии!
гомеопатия шняга с химической точки, но наверно чтото в этом есть с психолоической. Эффект плацебо отмечен. Он есть и наверное комуто тоже зачемто нужен. Сидели люди перед телевизером смотрели там всяких кашперовских. Им наверно это надо. Элексиры, индульгенции
и т. п. Они так чувствуют наверно себя уверенеее. И с антивирусами тоже примерно тот же ход мысли.
Побороть это всеравно никогда не получалось. Ибо наверно это неотъемлемая часть психики человека. Равно как и борьба с этим — тоже наверно чтото с психикой. По идее должно быть пофигу.
Хорошо бы ещё, чтобы ты мог как-то доказать, что гомеопатия не работает. Пока, я думаю, у тебя просто яростная вера в это. Примерно, как во вред Винды или антивируса Касперского.
То есть ты вроде безумной бабки или свидетеля Иеговы в аптеке. Антипрививочник.
Горсум, короче.
«Теория малых дел». О господи. В очереди в аптеке.
А ведь ты здоровый мужик, окончил Мехмат, не дурак, не инвалид, не инсультник, не шизик, ты мог бы что-то сделать за последние 20 лет. Но нет.
Ты ищешь лёгкого пути навариться, а работать не хочешь. Вас таких просто толпы ходят по поверхности страны. Ещё немного, пойдёшь в охранники, когда очередная надежда на халяву лопнет.
гомеопатия официально объявлена фигней. Года два назад.
http://www.humanism.ru/documents/818-homeopathy.html
поскольку это комиссия РАН, то можно усомняться можно не усомняться, доказывать или не доказывать, но это тоже самое что и перпетум мобиле. Не нашего уровня и ума — спорить с этим. Да и статистика опятьже.
Другое дело, что ее можно было бы в разряд безвредных дорогостоящих суеверий перевести и какбы сделать как некий общестимулирующий метод. Тонизирующий какбы психологически. Пущай жрут, коли лишние деньги есть и высоковнушаемые.
и т. д. конфессий. Т.е. атеизм — это видимо как у руферов, ампутация высотобоязни. Это невозможно воспитать или темболее достичь убеждением, агитацией и т. д. и т. д.
Видимо вообще, не так много людей могут спокойно и комфортно себя чувствовать, если нету всех этих таинственостей, суеверий, примет
Вообще наверно наступает время борьбы с борцами. Даже с борцами за толерантность (ибо тоже перегибы на местах). Както надо всех умиротворить и запретить свои заскоки пытаться растпространить на 100% населения тсраны или человечества. Ибо выходит, что не достигая 100% охвата своими бредами, они (носители какой либо идеи) начинают беситься и даже нередко доходят и до смертоубийств
Вообще, если рассматривать человечество как массу с высоким содержанием потенциальных или уже готовых (и не всегда выявленных) девиантов, то Миовое правительство должно состоять не из юристов, военных или торговцев, а их психиатров высокой степени знаний.
>Чиновников не интересно совершенно читать, это два.
Панков, удержание власти не единственный вызов стоящий перед элитами и даже не главный, безопасность их кормовой базы, вот что главное, в этом смысле, правосеки и леберасты строящие в телеграмме планы захвата власти не опаснее разговоров на кухнях.
Самый массовый канал коммуникации страны, находящийся под контролем американцев, это провал, если не предательство, за такое надо 37-ой силовикам устраивать, они в погоне за личными бизнесами проморгали национальную безопасность.
>Хорошо бы ещё, чтобы ты мог как-то доказать, что гомеопатия не работает.
Не получится, эффект плацебо реально работает, доказано множеством научных экспериментов в разных странах.
Человек не до конца изучил потенциал собственного организма в лечении, в этом смысле полезна и гомеопатия и религиозные обряды, если человек искренне во что-то верит, то это что-то ему помогает.
На днях смотрел документальный фильм про вред лактозы, провели научный эксперимент, который выявил интересный момент: лактоза большинству людей не приносит никакого вреда, но если человек уверен, что лактоза ему вредна (поверил новомодному тренду) и перестает употреблять продукты с ней, то ему становится чуточку лучше, эффект плацебо на лицо, не смотря на то, что продукты без лактозы, обычно вреднее.
> Видимо вообще, не так много людей могут спокойно и комфортно себя чувствовать, если нету всех этих таинственостей, суеверий, примет и т. д. конфессий.
Про это Мараховский опять же сорвал покровы:
https://www.facebook.com/victor.marahovsky/posts/1381967305301449
Я не знаю, действует ли гомеопатия. Не вникал.
Однако борцы с ней имеют все признаки нехорошей секты. Если Панчин, Казанцева и Гельфанд, как говорится, против, то, как говорится, всякий честный человек просто обязан и всё такое.
Аргумент, что сила воздействия агента всегда прямо пропорциональна дозе — неубедителен: в мире микроорганизмов, в информационном мире или в духовном мире это вообще неверно, например.
А история с разведениями настолько абсурдна, что заставляет задуматься, нет ли тут чего.
Вот моя гипотеза. Гомеопатия, Панков — это классический вид квантовой запутанности, только в тёплой влажной среде. Чем выше разведение — тем вернее запутанность. В этом фишка.
Ты разводишь лекарство, удаляя его из раствора, а квантовая синхронизированность твоего организма с лекарством — наоборот, возникает и остаётся (как пишет Пенроуз, квантовая запутанность при комнатной температуре во влажной среде должна или может иметь место в нейронах).
Но она в комнатных условиях действует недолго — именно поэтому нет гомеопатии и разведений для всех видов лекарств и мочи в океане или воздухе (обычный повод для смеха без причины у казанцевых гельфандов).
Попробуй опровергнуть, аптечный приставала!
Гомеопатия может быть и фигня, но проблема в том, что официальная медицина в целом не меньшая фигня.
Что логично, ведь на людях экспериментировать нельзя. (Имена известных экспериментаторов все знают, ими пугают детей.)
Ну, хирургия — точная наука, после Второй Мировой.
Ашманов, я готов говорить о квантовых штуках, когда речь идёт, например, о причастии: Кровь и Тело, исцеление души.
Но не готов в контексте таблеток за 500 рублей, где прослеживается явный коммерческий интерес фарм компаний.
Т.е. я в святую воду — да, но не как язычник, а с пониманием, что действует не вода, а молитва. Или свеча в церкви, она же не про какое-то действие, а про то символизм.
Демидов, остыньте.
Если система требует чтения мыслей или переписок, то эта система дефектна по дизайну и приведёт только к катастрофе.
А практика же показывает, что система вполне ок. Могут и Крым вернуть, если захотят.
Панков, возможность супостату читать переписку наших граждан может дать им сверхпреимущество, на любом уровне, хоть экономическом, хоть политическом, а значит наклонить всю систему.
>система вполне ок. Могут и Крым вернуть, если захотят.
Украину же просрали, она была нужна, а не Крым.
Ну не готов и не готов.
Тут оно знаешь как:
— Скажите пожалуйста, а если я пойду по этой улице, там будет вокзал?
— Вы знаете, он там будет, даже если вы по ней не пойдёте.
Демидов, задачи строить концлагерь не стоит. Можете расслабиться со своей супер-лояльностью, на неё нет спроса.
У вас, Ашманов, есть прекрасный друг Демидов. Он глуповат, но зато во всём будет вам поддакивать, можете быть уверены!
Можете с Демидовым обсудить интересные темы, типа 5 лет или 15 лет давать за упоминание биткоинов! В Бангладеше уже есть уголовка, можете ссылаться на успешный опыт такого регулирования.
Панков, ты же упорот, какая у меня лояльность?
Если я говорю о том, что российские власти просрали мессенджеры, не приказали условному усманову заняться вопросом, одновременно ограничив прыть иностранцев.
Где ты лояльность увидел в призыве устроить силовикам 37-ой год, так как они забили на свои должностные обязанности и продолжают делать бизнес руками жен и детей?
Вообще слышать о том, что гомеопатия — развод, от поклонника блокчейна/биткоина — это пять.
— Не понимаю, как это можно быть кролиководом, — говорит голубевод.
>> Вот моя гипотеза. Гомеопатия, Панков — это классический вид квантовой запутанности, только в тёплой влажной среде.
>> Ты разводишь лекарство, удаляя его из раствора, а квантовая синхронизированность твоего организма с лекарством — наоборот, возникает
мысля, кстати, любопытная. Только в гомеопатии какраз не лекарство в микродозах, а какраз наоборот — причина симптомов
и т. д. Так сказать — лечение от противного.
Да и выдумана была она не столько как обобщение какихто примет и наблюдений, а какбы сперва выдумана, высосана из пальца как маркетинговая теория, а уж потом до крупинок дошло.
>> т.е. я в святую воду — да, но не как язычник, а с пониманием, что действует не вода, а молитва.
помимо прочего, она содержится в серебряных сосудах, обогащается ионами серебра. Сильнейший антисептик.
>> Только заново повесив вокруг человека балдахин таинственного, его можно спасти от него самого, — писал Вайсшванц. …
ну, а чо? Вот я ни про этого белошванца не слыхал ни про какогото мараховского, который этого вайсшванца откопал. А стоило только высказать некую мысль — тут бац, сразу появляется чел, который этот текст читал (а текст свежий — начало марта) и дает ссылку.
Ну чем не доказательство материальности мысли, узости круга революционеров при широте ихнево же кругозора и вообще кибершаманизьм?
>Моя Наталья за 13 лет построила компанию…
>Конечно, Касперский внёс свой вклад…
Вот очень смешное место.
Так, чуть-чуть вклада внёс, ага.
На месте Натальи мог быть любой другой человек более или менее разбирающийся в теме, и как и она дополучить знания по ходу пьесы (все мы учимся). Вот только беда — способных много, а мест мало, поэтому на эти места отбирают по какому-то критерию (кому дать попробовать?). Критерий отбора в этой ситуации просто очевиден.
Это примерно такая же история как талантливые дети чиновников. Их тоже иногда не на кого заменить, или хотя бы «нормально справляется, зачем менять». Но поставь на это место любого другого человека изначально, и потрать ресурсы (недополучи прибыль) на обучение другого неопытного человека, и внезапно оказывается, что и он стал опытным.
В нормальном обществе такое называют социальными лифтами, но действуют они, хм… несколько иначе. В принципе, все понимают, что если постоянно обучать своего человека, то его можно обучить — тут гордиться нечем, просто медицинский факт. Гордятся обычно тем, что человек заслужил это место в независимом соревновании, и потом подтвердил назначение делом. Это можно было бы сказать, например, про самого Касперского.
> Вообще слышать о том, что гомеопатия — развод, от поклонника блокчейна/биткоина — это пять.
Разная природа заблуждений. Заблуждение о ценности Биткоина только в том, что не подтвердилась одна из гипотез, многие из которых возможно даже не сформулированы на текущий момент. Но некоторые из гипотез всё же подтвердились: сделки через него проходят довольно активно (гораздо активнее, чем никак, согласитесь). Это просто рисковое вложение в что-то, что потенциально может когда-то перевернуть финансовый сектор и начать доминировать в нём. Типичный стартап. Разумные вложения в него просто не имеют ничего общего с помешательством, когда квартиры закладывают.