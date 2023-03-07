Ростелеком ведёт переговоры о приобретении LeClick, рассказал Forbes некто из инвестиционного сообщества. В Ростелекоме опровергли, из LeClick ничего не ответили.

LeClick существует уже более 10 лет, в 2019 году рассказывал о прибыли в 19,4 млн рублей при выручке в 55-60 млн рублей.

Сервис LeClick Анастасия Люстина запустила в 2012 году, до этого она работала в Microsoft. Стартап задумывался как российский аналог сервиса бронирования OpenTable, с которым основательница познакомилась в США. Проект стал зарабатывать на собственной CRM-системе, которая, кроме онлайн-бронирования, предложила ресторанам биллинг, электронный документооборот и др. Позже LeClick начал брать и процент от счета гостей, которые выбрали столик в ресторане-партнере через сервис, а также зарабатывать на рекламе. В пандемию сервис также занялся доставкой из ресторанов и разработал функцию заказа по бесконтактному меню. Сейчас у LeClick более 2000 ресторанов-партнеров.

На первом этапе Ростелеком хочет выкупить контрольную долю в размере "чуть более 50%". Источники Forbes утверждают, что телеком-госгигант продолжает создавать "экосистему цифровых сервисов в сферах лайфстайла и гостеприимства". Примерно по тому же пути идут МТС, купившие сервис для оплаты заказов в ресторанах Bartello и сервис бронирования отелей "Броневик" (который хотел купить Ростелеком). Компания также приобрела билетных операторов Ticketland и Ponominalu и нацелилась на TicketsCloud.

Летом 2022 года газета "Коммерсант" уже хоронила тренд на экосистемы, опубликовав как минимум две колонки с экспертными мнениями (одна, другая). Скептицизм по поводу будущего экосистем выражали и выступавшие на ПМЭФ-2022.

Но в экосистемы пока верит не только Ростелеком, запрашивавший у Минцифры в ноябре кредит на создание и модернизацию экосистемы развлечений на базе онлайн-кинотеатра Wink. В конце декабря платформу "Город" запустил Тинькофф: в основном приложении банка "можно будет развлечься, спланировать путешествие, решить различные вопросы, связанные с городской жизнью, найти единомышленников для развлечений, узнать новости и интересные факты про события в своем городе, купить продукты и товары, заправить машину и многое другое". Компания обещает, что алгоритмы искусственного интеллекта будут анализировать поведение пользователя, в том числе транзакции, и "делать ему релевантные предложения".