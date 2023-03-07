Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет и другие маркетплейсы не спешат выходить на рынки Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. На этих территориях появился новый бизнес: посредники предлагают свои услуги по выкупу и доставке заказов с российских ecom-площадок за определенный процент.

Местные предприниматели собирают у жителей заказы через VK и "Одноклассники", закупают товары (получая их в основном в Ростовской области) и завозят в новые регионы за 10% - 15% от стоимости заказа.