Российские разработчики инженерного программного обеспечения, которое используется при проектировании зданий, разработке электроники и т. д., просят правительство не допустить принудительного лицензирования зарубежных аналогов своих решений. Компании опасаются, что в этом случае их потенциальные клиенты не будут мотивированы переходить на российские продукты. Соответствующее письмо ассоциация «Отечественный софт» (объединяет 263 российские IT-компании) направила 31 января премьеру Михаилу Мишустину. В нем российские разработчики инженерного ПО (системы автоматизированного проектирования — САПР; системы моделирования при строительстве объектов — BIM, системы жизненного цикла объектов — PLM и т. д.) просят не допустить принудительного лицензирования аналогичного зарубежного софта. Если это произойдет, иностранные вендоры (например, Autodesk, SolidWorks, Altium) сохранят потребителей в России, что «уменьшает рынок для отечественных производителей», говорится в обращении.

Дискуссия о перспективах принудительного лицензирования зарубежного ПО началась в 2022 году. В августе депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов внес на рассмотрение законопроект об объектах авторского и смежного права, под действие нормы должно было попасть и ПО. Инициатива фактически предполагала декриминализацию пиратства. Но идея столкнулась с критикой участников рынка и регуляторов. Сейчас законопроект находится на доработке. Глава Минцифры Максут Шадаев в конце февраля говорил, что министерство до конца марта представит предложения о «регулировании вынужденного использования ПО ушедших из России вендоров из недружественных стран». Сейчас доля российского инженерного ПО в РФ составляет 41–58%, по различным оценкам, но при этом во многих нишах отечественные решения почти не представлены.