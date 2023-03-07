Российский рынок онлайн-кинотеатров по итогам 2022 года вырос на 5% и достиг 63,3 млрд руб. против 60,3 млрд руб. годом ранее, говорится в отчете информационно-аналитического агентства TelecomDaily. Рост отрасли произошел на фоне десятимесячного отсутствия в онлайн-кинотеатрах западных новинок, а также ухода из России после начала специальной военной операции на Украине двух крупных игроков — американского сервиса Netflix и украинского Megogo. Несмотря на рост по итогам года, динамика оказалась худшей за последние пять лет: прежде общая выручка видеосервисов росла на 51–54% ежегодно.

Основной вклад в показатели индустрии внес принадлежащий «Яндексу» онлайн-кинотеатр «Кинопоиск», выручка которого выросла на 72,8% год к году, а доля в общей выручке всех сервисов увеличилась с 14,6 до 24,1% (15,3 млрд руб., по подсчетам РБК). Ряд онлайн-кинотеатров в 2022 году переводили пользователей на более дорогие тарифные планы с большим количеством услуг. «Такую практику использовали большинство крупнейших онлайн-кинотеатров, в том числе «Кинопоиск», Kion и другие», — объясняет глава TelecomDaily Денис Кусков. Также произошло увеличение количества собственных проектов стриминговых сервисов — так называемых originals, на которые «удалось заманить аудиторию». Наконец, на показателях онлайн-кинотеатров сказалось отсутствие других доступных по цене развлечений, отметил эксперт.

В рейтинге онлайн-кинотеатров по выручке в 2022 году «Кинопоиск» с долей 24,1% заметно опередил прежнего лидера — сервис «Иви», следует из подсчетов TelecomDaily. Последний увеличил свою долю до 20,5%, но опустился на второе место. Замыкает тройку лидеров онлайн-кинотеатр Wink от «Ростелекома», нарастивший долю рынка до 11,4% и потеснивший Okko (прежде принадлежал «Сберу»).