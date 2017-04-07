Австралийский антимонопольный регулятор Комиссия по защите прав потребителей и конкуренции подала в суд на Apple за принудительные блокировки iPhone. С 2014 по 2016 год владельцы телефонов Apple, скачавшие обновление операционной системы, сталкивались с тем, что их гаджеты переставали работать, если пользователи ранее чинили их в независимых от Apple сервисных центрах.

Представитель австралийского регулятора Род Симс заявил, что такая практика противоречит законодательству страны и что Apple будет оштрафована, а также ее обяжут бесплатно починить все заблокированные устройства. В США в нескольких штатах местные законодатели разрешили пользователям Apple отдавать технику компании в независимые ремонтные мастерские. «Право на ремонт» одобрено в Миннесоте, Нью-Йорке, Массачусетсе, Канзасе, Вайоминге, Иллинойсе и Теннесси. Apple пытается оспорить такое решение, так как подобная практика, якобы, может привести к возгоранию и взрыву литий-ионных аккумуляторов.

В России Федеральная антимонопольная служба по жалобе владельца iPhone возбудила в отношении российской дочки Apple ООО «Эппл Рус» дело по подозрению в злоупотреблении доминирующим положением на рынке ремонта. В рамках этого дела ФАС России обязала компанию Apple до 1 мая открыть официальный сервисный центр в России.