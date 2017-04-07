С 6 апреля YouTube изменил правила партнерской программы, которая позволяла пользователям загружать видео и зарабатывать на просмотре рекламы. Теперь подключить монетизацию смогут только те, кто набрал 10 000 просмотров. Об этом сообщило издание The Verge. Как отмечает издание, модель заработка помогла превратиться в самую большую видеоплатформу в Интернете, однако это также привело к некоторым проблемам. Юзеры создают аккаунты, куда они загружают материал, иногда принадлежащий крупным звукозаписывающим лейблам и киностудиям или, например, другим популярным пользователям.

«Через несколько недель мы запустим процесс рассмотрения заявок авторов, которые хотят присоединиться к партнёрской программе YouTube. После того, как их каналы достигнут отметку в 10 000 просмотров, мы рассмотрим их деятельность на предмет соблюдения наших правил. Если всё будет хорошо, мы включим канал в партнёрскую программу и начнём показывать объявления в их видео. Ограничения помогут добиться того, чтобы доход получали только те создатели, которые играют по правилам», — рассказал вице-президент по управлению продуктами Google Ариэль Бардин.

Ранее видеохостинг позволял всем пользователям подавать заявки на размещение рекламы на своих аккаунтов. Теперь компании пришлось ужесточить правила из-за инцидента, когда крупные рекламодатели отказывались размещать рекламу на хостинге и на других платформах Google, так как их объявления попадали в ролики на такие темы, как, например, экстремизм и национализм.