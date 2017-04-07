Национальный рекламный альянс, объединяющий крупнейшие медиахолдинги — Национальную медиагруппу, ВГТРК, «Газпром-медиа» и «Первый канал», — с начала года обсуждал с «Яндексом» возможность партнерства в проекте создания единой интернет-витрины телеканалов — российского аналога сервиса Hulu, сообщило агенство RNS со ссылкой на источники на медарынке.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала о том, что российские медиахолдинги изучают возможность создания общей платформы для монетизации своего контента в интернете. По данным газеты, возможность создания общей онлайн-площадки обсуждают: «Первый канал», «Газпром-медиа» (НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница», «Матч ТВ» и др.), ВГТРК («Россия 1» и др.), НМГ («Пятый канал», РЕН ТВ) и «СТС Медиа» (СТС, «Домашний», «Че»).

Самый известный пример аналогичного проекта — американский Hulu, принадлежащий медиакомпаниям Walt Disney, 21st Century Fox и Comcast и транслирующий контент Fox, ABC, NBC и других. По данным «Коммерсантъ», российские ТВ холдинги принципиально согласны объединить свой контент, это поможет сократить расходы и увеличить аудиторию, но участники альянса должны договорится относительно выбора площадки. Она должна быть независимой, поэтому на эту роль не очень подходит принадлежащий «Газпром-медиа» Rutube.ru, но при этом достаточно гибкой в общении с партнерами, что делает сомнительным перспективу выбора в качестве платформы для объединения принадлежащий Gooogle YouTube.