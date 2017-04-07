Коммерческий директор «Яндекса» Максим Гришаков рассказал в интервью AdIndex о новой методике оценки рынка онлайн-рекламы и о развитии мобильного сегмента рекламной сети «Яндекса».

Об отсутствии достоверных цифр по интернет-рекламе:

Достоверные цифры [оценки рынка онлайн-рекламы] есть: мы сами участвовали в разработке новой методики IAB Russia, полностью поддерживаем реклассификацию рынка. Такая структура — разделение на брендинг [оплата за выход рекламного сообщения] и перформанс [оплата за результат] — отражает актуальные задачи, которые решают разные форматы в онлайне. Хотим ли мы, чтобы эту оценку и структуру приняли в АКАР? Да, хотим. Это добавит порядка.

О нативной рекламе:

Сегодня все помешаны на нативной рекламе. Но как это происходит? На мой взгляд, очень коряво. Например, рекламодатель находит журналистов, которые пишут какой-то контент. Он дальше вписывается в какую-то площадку, которая затем где-то размещается. Мне кажется, будущее за тем, чтобы бренд сам создавал контент, который релевантен его аудитории.

Об успехах на мобильном фронте:

Доля поиска на мобильных устройствах у нас пока и правда меньше, чем в десктопе. Но наша сильная сторона — технологии, которые, например, позволяют объединять в один профиль человека, который искал что-то на компьютере, а потом перешел в смартфон, или группу устройств — в домохозяйства, или предсказывать конверсионность того или иного клика. Мы активно развиваем мобильный сегмент рекламной сети «Яндекса»: подключаем новых партнеров, в которые входят топовые приложения. Развиваем мобильные форматы. Мы сейчас делаем очень много для того, чтобы в мобайл пришли и не разочаровались клиенты, которые пока осторожно относятся к трафику из смартфонов. Развиваем наши аналитические инструменты. AppMetrica стабильно входит в топ самых популярных аналитических платформ для мобильных приложений. Ну и посмотрите в App Store или Google Play: на количество продуктов «Яндекса», которые закрывают очень много потребностей людей. Ощущения, что мы что-то упустили, у меня нет.