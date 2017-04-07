Госдума рассмотрит законопроект, который освобождает малый бизнес, работающий по патентам и единому налогу на вмененный доход (ЕНВД), от необходимости использовать онлайн-кассы. Законопроект внесен заксобранием Челябинской области. ЕНВД предполагает фиксированную ставку налога, потому учет доходов мелких предпринимателей никак не повлияет на увеличение поступлений в бюджет.
В случае ЕНВД государство больше все равно не получит (налоги фиксированные). Те, кто торгует вчерную, там и останутся. А для честных ИП-шников это серьезная головная боль. Получается что ради того, чтобы ФНС получила свою бигдату по розничным продажам, бизнесу потребуется потратить примерно 50 000 рублей, исходя из 1,8 млн касс, это 90 млрд рублей. В ситуации, когда оборот розничной торговли у нас уже давно падает, мелких региональных ИП-шников это действительно может добить. Кстати, челябинцы дальше пошли — они еще предлагают продлить переход на онлайн-кассы для всех остальных до 1 июля 2018 года. Это, наверное, перебор, но учитывая дефицит фискальных накопителей, за который, я считаю, несет ответственность государство, было бы разумно продлить переход на 2−3 месяца, — говорит Аскар Рахимбердиев, CEO компании «Мой Склад».
Сергей Кулешов, эксперт «1С-Битрикс», говорит, что законодательная инициатива скорее всего не пройдет:
В 2016 и 2017 годах ситуация с предложением отсрочки, отмены или замены различных статей 54-ФЗ возникает в правовом и медийном поле уже не первый раз. Государство неизменно отказывает инициаторам и стабильно ведет «дорожную карту» кассовой реформы по всем основным пунктам. Федеральный закон об онлайн-кассах создал огромный рынок с ежегодным оборотом в 60 млрд рублей. А чтобы полностью заменить «кассовый парк» в России нужно больше 70 млрд рублей. Конфликтная ситуация с высокими ценами на комплект онлайн-касс для малого и среднего бизнеса вполне может разрешиться с появлением планшетных касс. Цена на такие устройства может быть в 2 раза дешевле обычных устройств.
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Если 50 000 похоронят ваш бизнес, то пора устраиваться на завод и начинать работать.
Ага, у нас в каждом мухосранске уже 100% покрытие сотовой связью? Они размер территории страны прикинули, или как всегда посмотрели в пределах МКАД-а?
Вот кстати да, тоже не понимаю это нытье, ведь сказали же что налоговый вычет можно будет сделать на приобретение онлайн кассы, по сути она бесплатной выйдет, если реально 50 т.р. это проблема, то налоги все равно придется заплатить, а то у нас любят под видом маленьких и убогеньких вагоны контрабанды гнать.
Если сделать такое исключение то сама идея наведения порядка в рознице будет торпедирована.
Это как ИП-шники стонали от того какой большой им социальный налог надо заплатить, блин я с одного сотрудника с зарплатой 25 т.р. в год в разы больше плачу, почему с моих оплат эти ИП должны дотации получать ?
Разве им УСН и ЕНВД не хватает? Кому кажется что ему трудно на УСН или ЕНВД попробуйте на ОСНО перейти, тогда узнаете как вы хорошо живете
>>Если 50 000 похоронят ваш бизнес, то пора устраиваться на завод и начинать работать.
Заводы похоронили чуть раньше.