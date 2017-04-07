Госдума рассмотрит законопроект, который освобождает малый бизнес, работающий по патентам и единому налогу на вмененный доход (ЕНВД), от необходимости использовать онлайн-кассы. Законопроект внесен заксобранием Челябинской области. ЕНВД предполагает фиксированную ставку налога, потому учет доходов мелких предпринимателей никак не повлияет на увеличение поступлений в бюджет.

В случае ЕНВД государство больше все равно не получит (налоги фиксированные). Те, кто торгует вчерную, там и останутся. А для честных ИП-шников это серьезная головная боль. Получается что ради того, чтобы ФНС получила свою бигдату по розничным продажам, бизнесу потребуется потратить примерно 50 000 рублей, исходя из 1,8 млн касс, это 90 млрд рублей. В ситуации, когда оборот розничной торговли у нас уже давно падает, мелких региональных ИП-шников это действительно может добить. Кстати, челябинцы дальше пошли — они еще предлагают продлить переход на онлайн-кассы для всех остальных до 1 июля 2018 года. Это, наверное, перебор, но учитывая дефицит фискальных накопителей, за который, я считаю, несет ответственность государство, было бы разумно продлить переход на 2−3 месяца, — говорит Аскар Рахимбердиев, CEO компании «Мой Склад».

Сергей Кулешов, эксперт «1С-Битрикс», говорит, что законодательная инициатива скорее всего не пройдет: