Музыкальный сервис Spotify планирует провести публичное размещение своих акций до конца этого года. Однако компания, возможно, займется проведением прямого листинга, зарегистрирует ценные бумаги на бирже и позволит напрямую торговать ими. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на The Wall Street Journal, которому рассказали источники, близкие к планам сервиса. При условии, что фонд Алишера Усманова и Юрия Мильнера DST Global до сих пор владеет долей Spotify, они могли бы получить около $417 млн. на её продаже, в 11 раз больше вложенного. По данным исследовательской компании Nielsen, стриминг в 2016 году впервые принес больше половины доходов американской звукозаписывающей индустрии. В глазах правообладателей он перестал бы второстепенным бизнесом, что было, по некоторым оценкам, необходимым условием заключения новых договорённостей с лейблами, а затем IPO. Крупнейшие из издателей, вероятно тоже являются собственниками Spotify. В 2009 году TechCrunch со ссылкой на анонимный источник писал, что Universal Music является акционером Spotify вместе с другими рекорд-лейблами Sony BMG, Warner Music и EMI.

Летом 2011 года DST Global (фонд Алишера Усманова и Юрия Мильнера) участвовал в раунде финансирования Spotify, где лид-инвестором выступил Accel, а соинвестором Kleiner Perkins Caufield & Byers. Spotify получил от партнёров $100M при оценке в $900M. Около года спустя Bloomberg, со ссылкой на презентацию для инвесторов DST уточнил, что фонд вложил $37,5 миллионов. Таким образом структуры связанные с Алишером Усмановым получили 4,17% в музыкальном сервисе.

Если в итоге компания выберет вариант с проведением прямого листинга, то это позволит Spotify сэкономить на платах андеррайтерам и избежать размывания доли, которая связана с выпуском новых акций. При листинге инвесторы покупают акции на рынке сразу после внесения их в список. В 2015 году сервис оценивался частными инвесторами в $8,5 миллиардов, однако компания рассчитывает не меньше чем на $10 миллиардов. При условии, что структуры Мильнера-Усманова до сих пор владеют долями Spotify и намерены их продать — стоимость составила бы $417 млн., или в 11 раз больше суммы вложенной в 2011 году.

Как сообщает Mergermarket, у прямого размещения акций есть риски, так как сначала котировки будут изменчивыми. Недавно компания брала консультацию в банках, и, возможно, они подтолкнут представителей сервиса провести традиционное IPO.