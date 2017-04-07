25 сентября 2014 года издательство «Просвещение» и Microsoft стали стратегическими партнёрами. Они запланировали выпустить планшетник с электронными учебниками и подготовить системы оценки знаний и дистанционного образования. Приблизительно через месяц Microsoft приостановил сотрудничество. В корпорации объяснили, что «Просвещение», может быть аффилировано с Аркадием Ротенбергом, другом Владимира Путина из санкционного списка США и Евросоюза (Ротенберг возглавил совет директоров «Просвещения» в сентябре 2013 года). Теперь старейшее образовательное издательство, и один из главных продавцов учебников российским школам, нашло нового технологического партнёра — Samsung.

Сегодня, 7 апреля 2017 года, Samsung Electronics и образовательный холдинг «Просвещение» объявили о намерениях совместно развивать мобильную программно-аппаратную платформу электронного образования в РФ. Специалисты уже прорабатывают детали с 28 февраля 2017 года в рамках рабочей группы.

«Уверен, использование современных мобильных устройств Samsung в учебном процессе даст российским школьникам дополнительный стимул к успешной учебе», — заявил Александр Краснов, директор по развитию корпоративного бизнеса Samsung Electronics. «Просвещение» воспользуется технологиями Samsung и создаст продукты для учащихся старших классов школ.

По данным Госкомстата/Минобрнауки России на начало 2015/16 учебного года в стране работали приблизительно 42 тысячи государственных и муниципальных общеобразовательных школ. По закону «Об образовании Российской Федерации» «обеспечение учебниками и учебно-методическими материалами осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов». С другой стороны закон «Об образовании» уточняет, что для родителей учеников может быть платным то (и только то), что выходит за рамки образовательного стандарта. «Просвещение» — один из главных поставщиков учебников в российские школы. Так на московском рынке учебных пособий «Просвещение» добилось абсолютного лидерства в ряде категорий. В 2015 году доля «Просвещения», по рекомендации столичного департамента образования, выросла до 93,2% (в 2013 году составляла 0,23%, а в 2014 году — около 50%), что привело к решению Московского управления Федеральной антимонопольной службы, передавал «Коммерсант»:

Департаменту образования предписано направить в школы письмо с отзывом рекомендаций, отменить проведенный после первоначального письма дополнительный заказ учебников «Просвещения» на 2016−2017 учебный год и провести дополнительный заказ «без создания преимущественных условий отдельным хозяйствующим субъектам».

«Просвещение» совместно с ИД «Первое сентября» подготовило полный комплект электронных учебников для школы — для всех классов и по всем предметам ещё осенью 2014 года. В «Просвещении» планировали записать их в память планшетных компьютеров. Одним из них, теоретически, мог стать ридер с экраном на электронных чернилах британской компании Plastic Logic, профинансированный структурами «Роснано». В 2011 году Microsoft смог предложить для этого устройства одну из версий Windows — Windows CE. Мобильная техника Samsung преимущественно работает на Android, так же корейцы экспериментировали с Tizen. В 2016 году российский Samsung и его партнёры заявили о сертификации мобильной ОС сертификатом безопасности ФСТЭК. Годом ранее Samsung сертифицировал и другую версию Tizen (сейчас в апреле 2017, на момент публикации, в реестре ФСТЭК есть только она). Часть сертифицируемых Россией операционных систем может использоваться для работы с персональными данными (например данными школьников или их родителей), о чём они и получают соответствующий сертификат. У систем Samsung, упомянутых выше, таких сертификатов пока нет.