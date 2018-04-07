Начальник Управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Елена Заева представила проект «дорожной карты» по развитию конкуренции в IT (.docx). В частности антимонопольное ведомство и их коллеги из Минкомсвязи и Роспотребнадзора к сентябрю 2018 года возможно разработают проект федерального закона, по которому от производителей компьютеров и смартфонов потребуют предустанавливать отечественные приложения «аналогичной функциональности».

Например мессенджер «ТамТам» (Mail.Ru Group) схож по функциональности с американскими и японскими мессенджерами WhatsApp и Viber, ВК схож с Facebook, Яндекс.Музыка схожа с Apple Music и Google Music.

Одновременно соавторы готовят проект закона по которому от производителей потребуют реализовать полную удаляемость предустановленных программ. Даже если забыть о специфической продукции Apple, и рассмотреть только самую популярную операционку, в российской рознице мало телефонов на «чистом Android». Большинство моделей изначально «улучшены» производителями. Сразу в коробке смартфоны продаются с предустановленными программами, часто этот предустановленный софт крайне проблематично удалить.

В новейшей истории известны примеры не только предустановленного ПО, но и агрессивного по отношению к конкурентам ПО. Так в 2017 году ФАС подтвердила подозрения «Лаборатории Касперского» в отношении Microsoft. Антимонопольщики убедились, что предустановленный в Windows 10 антивирус автоматически и без предупреждения удаляет «несовместимые» антивирусы конкурентов и на их место устанавливает собственный Defender.