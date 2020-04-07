Александр Ларьяновский (Skyeng) в своём Facebook опубликовал пост с рассказом о новом сервисе компании, который позволяет вести обучение школьников с 5-го по 11-й класс по утверждённым программам образования:
Электронные тетради с контентом от ГК «Просвещение» для 5−11 класса по 5 предметам:
- математика (алгебра и геометрия для средних и старших классов),
- русский язык,
- обществознание
- английский язык.
Проект решает три главные задачи:
- помочь учителям и ученикам проходить именно те параграфы и упражнения, которые есть в учебниках;
- освободить родителей от необходимости постоянно отвлекаться и помогать детям с решением технических проблем;
- предоставить школьникам возможность заняться делом на несколько часов.
Проверка заданий организуется автоматически.
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