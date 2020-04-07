Александр Ларьяновский (Skyeng) в своём Facebook опубликовал пост с рассказом о новом сервисе компании, который позволяет вести обучение школьников с 5-го по 11-й класс по утверждённым программам образования:

Электронные тетради с контентом от ГК «Просвещение» для 5−11 класса по 5 предметам: математика ( алгебра и геометрия для средних и старших классов),

алгебра и геометрия для средних и старших классов), русский язык,

обществознание

английский язык. https://edu.skysmart.ru/ Проект решает три главные задачи: помочь учителям и ученикам проходить именно те параграфы и упражнения , которые есть в учебниках;

которые есть в учебниках; освободить родителей от необходимости постоянно отвлекаться и помогать детям с решением технических проблем;

предоставить школьникам возможность заняться делом на несколько часов.

Проверка заданий организуется автоматически.