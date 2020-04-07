Skyeng запустил сервис удалённого обучения для школ по официальным учебным программам «Просвещения»


Александр Ларьяновский (Skyeng) в своём Facebook опубликовал пост с рассказом о новом сервисе компании, который позволяет вести обучение школьников с 5-го по 11-й класс по утверждённым программам образования:

Электронные тетради с контентом от ГК «Просвещение» для 5−11 класса по 5 предметам:

  • математика (алгебра и геометрия для средних и старших классов),
  • русский язык,
  • обществознание
  • английский язык.

https://edu.skysmart.ru/

Проект решает три главные задачи:

  • помочь учителям и ученикам проходить именно те параграфы и упражнения, которые есть в учебниках;
  • освободить родителей от необходимости постоянно отвлекаться и помогать детям с решением технических проблем;
  • предоставить школьникам возможность заняться делом на несколько часов.

Проверка заданий организуется автоматически.

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