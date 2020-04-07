Иван Макаров, сотрудник РБК, считает, что 8−10% трафика на новостных сайтах сейчас обеспечивается статьями с заголовком содержащим слово «названо…» в различных вариантах:
совсем новой <эту конструкцию заголовка> сложно назвать, но раньше ей пользовались в основном контентные трафиковые хабы для кликбейтного налива, то сейчас она прочно вошла в тезаурус российских медиа.
Конструкция звучит как «Назван …» — после чего можно вписать все что угодно.
У РИА новостей сейчас в сутки заголовки с этой конструкцией стали собирать более 1−1,5 млн просмотров (8−10 процентов от общего трафика)
У Ленты ру примерно те же самые показатели
Это не плохо и не хорошо. Просто такое вот время.
Иван выдвигает тезис, что распространение таких заголовков происходит из-за того, что СМИ сейчас нет необходимости бороться за умную и качественную аудиторию
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