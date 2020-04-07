У РИА новостей сейчас в сутки заголовки с этой конструкцией стали собирать более 1−1,5 млн просмотров (8−10 процентов от общего трафика)

У Ленты ру примерно те же самые показатели

Это не плохо и не хорошо. Просто такое вот время.