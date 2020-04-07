Минкомсвязи утвердило список сайтов, к которым жители России должны иметь бесплатный доступ. Пока инициатива с социально-значимыми сайтами обозначается как эксперимент.

Интересно как наличие в "перечне отечественных ресурсов" одних сайтов, так и отсутствие других.

Например, среди крупных деловых СМИ есть "Коммерсант" и "РБК", но нет "Ведомостей" и "Форбса".

Среди C2C-маркетплейсов есть "Из рук в руки" и "Юла", но нет "Авито".

Представлены всего пять сервисов доставки товаров ежедневного спроса, один из них -- "Почта России". Остальные -- "Утконос", Delivery Club, "Яндекс.Еда" и "Сбермаркет". Доставка "Перекрёстка" и других оффлайн-ритейлеров в список не попала. Возможно потому, что список определён как "перечень "

Банк "Тинькофф" не попал в список значимых финансовых ресурсов.

Определение отечественного ресурса тоже не слишком понятно, но зарегистрированный на Кипре "Хабрахабр" кажется чуть более отечественным, чем "Алиэкспресс". Ресурсы Google социальной значимости в России не имеют, фундамент списка составляют вертикали Mail.ru Group, Яндекса и Рамблера, в частности, мессенджеры "Тамтам" и ICQ, социальная сеть "Мир Тесен" (наряду со ВКонтакте и другими отечественными лидерами).

Самая крупная категория ресурсов -- "Образование и обучение", в ней 62 ресурса, к которым можно добавить еще 27 в категории "Наука". Несколько удивляют площадки театров ("Большого", "Мариинки"), музеев-усадеб и других заведений, которым сайты сейчас служат для объявления о временном закрытии и отмене спектаклей и мероприятий.

Вторая по многочисленности категория -- сайты СМИ, телеканалов и новостных агрегаторов (54 наименования). Такси представлены только сервисом Яндекса.

Специалисты отмечают, что инициатива с бесплатным доступом к значимым сайтам проработана пока недостаточно. Так, для доступа к крупным ресурсам недостаточно обеспечить доступность основного домена, с которого заходит пользователь, нужны многочисленные IP-адреса, в том числе сторонних сервисов и CDN-провайдеров. Кроме того, операторам будет непросто перестроить архитектуру для обеспечения доступа к интернету без оплаты, это может занять несколько месяцев.