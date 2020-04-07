Дара Хосровшахи, гендиректор Uber объявил о запуске в Штатах так называемого Work Hub. Компания предложила подработку водителям — после начала эпидемии COVID-19 у них пропало 80% от привычного объёма перевозок. Пассажиров почти нет, часть водителей просто боится возить незнакомцев в разгар эпидемии.

Вакансии предлагают партнёры Uber, среди них Domino Pizza, FedEx, Hertz, McDonald’s, Pepsico, United Parcel Service, аптеки Walgreens. В основном речь и идёт о доставке товаров.

Водители из Чикаго, Далласа и Майами могут надеяться на подработку временными сотрудниками на фабриках по производству продуктов питания или складах. Ещё в октябре 2019 Uber запустил платформу Works — призванную заполнять временными работниками те или иные предприятия в моменты пикового спроса.

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Примечание Roem.ru, в России услуги под маркой Uber оказывает другой владелец, а именно — СП американцев и структур Яндекса.