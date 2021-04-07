Никита Белоголовцев объявил о запуске в Яндексе нового направления -- продюсирования блогеров.

Моя новая команда займётся тем, чтобы в Дзене было ещё больше ярких и интересных блогеров. Тех, кого вы знаете в лицо. Тех, чьё новое видео вы очень ждёте, даже не зная его темы. Тех, чьё имя под текстом не менее важно, чем его содержание. Тех, кого вы уже любите или обязательно полюбите.

Для прессы Белоголовцев уточнил, что в Яндексе уже завели студию для блогеров, будут помогать им с производством контента и иногда спонсировать его. Планируется привлекать блогеров с других платформ и помогать им адаптировать контент к «Дзену».

С 2018 года Белоголовцев руководил в «Дзене» «направлением сторителлинга», придя туда с поста главного редактора издания «Мел»