Издание Financial Times заинтересовалось регулированием зарубежных компаний в России. Депутат Горелкин сообщил в Телеграме, что «из часовой беседы в текст попали всего пара коротких абзацев», а сам текст оказался за пейволлом, поэтому выложил вопросы и свои ответы целиком на русском языке.

Горелкин напомнил, что Путин поручил «проработать дополнительные меры регулирования иностранных компаний» к августу 2021 года. Причём у России должен быть «свой путь», хотя в стране изучают подходы Турции, США, Китая, Европы (в частности, изучают GDPR -- принятую в Евросоюзе директиву о защите персональных данных).

Важно зафиксировать цели регулирования: защита прав потребителя, защита персональных данных, общественной морали, нравственности, налоговое администрирование, нацбезопасность. Поскольку существующие правовые модели не учитывают специфики интернета, нужен специальный комплексный законодательный акт. Разработка которого находится в активной стадии.

Урегулировать требуется в первую очередь компании, которые, обслуживая местных пользователей, «формально не получают в России прибыль». Им неинтересно общаться с государственными оргнанами. А законодательство позволяет, но не требует открывать в России филиал или представительство.

Зарабатывающие в России зарегистрированы в Федеральной налоговой службе, платят НДС. Часть из них имеют представительства, обычно связанные с маркетингом или продажами гаджетов. С ними есть определенный контакт и возможности для развития диалога. А те, кто формально не получает в России прибыль — с ними почти нет инструментов для коммуникаций. При этом они собирают наши персональные данные и конкурируют за внимание пользователей. Меры воздействия и требования наших регуляторов ими могут быть проигнорированы без последствий.

Горелкин подчеркнул, что «вся история чисто экономическая и регуляторная», а не политическая. Он признаёт, что компаниям сейчас неудобно взаимодействовать с властями, и обещает «принцип одного окна».

Мы разрабатываем пакет мер принуждения иностранных IT-компаний к приземлению в России. Как я это вижу, и как это может быть. Мы должны установить стандарт ведения экономической деятельности для иностранных интернет-компаний. Это уполномоченный представитель либо полноценное представительство. Нужен удобный механизм коммуникации, скорее всего это будет цифровая платформа для обмена юридически значимыми сообщениями. Скорее всего, будет реестр иностранных IT-компаний, который будет вести РКН.

Горелкин также напомнил про Apple, от которой ждали ухода с российского рынка после принятия закона об обязательной предустановке российского ПО, который прозвали «законом против Apple». Российский рынок оказался достаточно важен для компании, чтобы она выполнила требования. Он достаточно интересен, чтобы подчиняться законодательству, и для других компаний. Если же кто-то с рынка уйдёт, на нём найдётся сильная местная альтернатива.

Горелкин упомянул, что «мы принципиально против блокировок», санкции против компаний должны не вредить их пользователям, а мешать им зарабатывать:

Мы разрабатываем меры, которые на дадут зарабатывать нарушителям на российском рынке. Что мы можем сделать: запрет на рекламу, запрет скачивания обновлений, информирование пользователя о незаконной деятельности платформы, ограничение платежей российских пользователей в адрес компании. Финальная мера — деградация и ограничение трафика. Весь пакет мер направлен не на блокировку ресурса, а на то, чтобы эти компании работали, но не зарабатывали. Потому что когда у вас проблемы с мультимедиа, рекламодателю площадка не интересна. Наша цель не заблокировать, а обеспечить выполнение российского закона. Мы в данной ситуации жертва, а не агрессор, как нас хотят представить на западе.

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что «в рамках ООН создана дорожная карта по цифровому сотрудничеству с перечнем шагов, которые должны быть реализованы мировым сообществом, чтобы выстроить одинаковые правила для интернет-гигантов и крупных международных платформ». Он выступил на первом молодежном форуме по управлению интернетом «Youth RIGF», передаёт ТАСС.

«С одной стороны, [интернет-гиганты] делают наш мир лучше и открывают для нас новые возможности, но, с другой стороны, должны быть и понятные правила их работы, функционирования, потому что не только государства должны соблюдать права и свободы граждан, но крупные мировые интернет-платформы должны подчиняться определенным правилам, они должны обеспечивать защиту персональных данных, используя большие данные, которые по сути своей принадлежат самим пользователям, они должны соблюдать правила использования этих данных», — подчеркнул Кириенко. Он добавил, что также возникает «немалый вопрос», как должна распределяться прибыль от использования больших данных.

Кириенко считает, что «у нас абсолютно открытый рынок, нет ограничений для любых иностранных платформ, все компании участвуют на российском рынке. Это значит, что российские компании должны выигрывать в честной конкурентной борьбе, и они выигрывают», что «у нас нет государственной цензуры, не может быть и цензуры глобальных платформ», что пользователи не пострадали от замедления Твиттера и что «законы наши надо уважать. Мы найдем способы пояснить это тем, кто из иностранных компаний пока этого не понимает».