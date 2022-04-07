В ситуации, когда практически любые переводы из России в другие страны и из-за рубежа в Россию оказалась невозможны, IT-компании ищут любые возможные способы сохранить российских разработчиков. Екатеринбургская компания с офисами в США и странах СНГ ZAVOD-IT предложила своим сотрудникам получать заработную плату в криптовалюте. Руководство обосновало это тем, что благодаря такому решению работники из России не будут подвержены дефолту. Так же возможность была предоставлена сотрудникам, находящимся в Украине, странах Европы, Казахстане, Азербайджане, Кыргызстане и т.д. Компания, согласно ее собственному определению, «специализируется на разработке стартапов, сложных программных систем, мобильных приложений и сайтов».
«В связи с последними событиями в России и Мире мы хотим предложить вам некоторые изменения и нововведения. Так как все большее количество клиентов платит нам в криптовалюте в виду сложившихся ограничений на международные переводы, мы решили также предоставить возможность нашим сотрудникам получать зарплаты в криптовалюте. Это не обязательная, а дополнительная возможность получать зарплату в BTC, ETH, USDT, XRP. Воспользоваться предложением можно уже в ближайшей зарплате», говорится в письме руководства ZAVOD-IT.
При этом в компании пока не знают, как отреагируют на данную инициативу финансовые и налоговые регуляторы в странах присутствия. «Это новое событие, пока в договоре с сотрудниками мы ничего не прописывали. И налоговую не спрашивали, естественно это не одобрят, так как криптовалюта не легализована в России. 100 тыс. разработчиков уже уехало из России. Мы таким образом пытаемся действовать прогрессивно, мы не хотим уходить с рынка России и платим хорошие налоги. Сейчас разобраться с налогами не первостепенная задача», - передала компания через пресс-службу.
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Начислять можно в чем угодно, хоть в фантиках от конфет. Главное — чтоб на счет упала требуемая сумма в нужной валюте.
Соответственно, проблем никаких нет — налог идет с конечной суммы после конвертации.
Я с некоторым трудом себе представляю российскую компанию платящую российским сотрудникам чем угодно кроме рублей.
Интересно, какими глазами сотрудники ФНС будут смотреть на такую компанию. По рублю. Или по пятирублю?
Ну наверное как и раньше, в святые девяностые: одна часть — рублями, проводится обычным образом; вторая часть — бонус в виде биткоинов, ни в какие документы и налоговую отчетность не включается.