В ситуации, когда практически любые переводы из России в другие страны и из-за рубежа в Россию оказалась невозможны, IT-компании ищут любые возможные способы сохранить российских разработчиков. Екатеринбургская компания с офисами в США и странах СНГ ZAVOD-IT предложила своим сотрудникам получать заработную плату в криптовалюте. Руководство обосновало это тем, что благодаря такому решению работники из России не будут подвержены дефолту. Так же возможность была предоставлена сотрудникам, находящимся в Украине, странах Европы, Казахстане, Азербайджане, Кыргызстане и т.д. Компания, согласно ее собственному определению, «специализируется на разработке стартапов, сложных программных систем, мобильных приложений и сайтов».

«В связи с последними событиями в России и Мире мы хотим предложить вам некоторые изменения и нововведения. Так как все большее количество клиентов платит нам в криптовалюте в виду сложившихся ограничений на международные переводы, мы решили также предоставить возможность нашим сотрудникам получать зарплаты в криптовалюте. Это не обязательная, а дополнительная возможность получать зарплату в BTC, ETH, USDT, XRP. Воспользоваться предложением можно уже в ближайшей зарплате», говорится в письме руководства ZAVOD-IT.

При этом в компании пока не знают, как отреагируют на данную инициативу финансовые и налоговые регуляторы в странах присутствия. «Это новое событие, пока в договоре с сотрудниками мы ничего не прописывали. И налоговую не спрашивали, естественно это не одобрят, так как криптовалюта не легализована в России. 100 тыс. разработчиков уже уехало из России. Мы таким образом пытаемся действовать прогрессивно, мы не хотим уходить с рынка России и платим хорошие налоги. Сейчас разобраться с налогами не первостепенная задача», - передала компания через пресс-службу.