Уход с рынка западных поставщиков программного обеспечения позволил отечественным разработчикам поднять цены на 30%-50% за год, рассказали покупатели софта. Его производители либо отрицают рост цен, либо ограничивают его десятком-другим процентов, на которые подорожала некоторая продукция. "На рынке существует ограниченное количество поставщиков и почти бесконечное количество потребителей", считает зампред правления Россельхозбанка Николай Ульянов. Из этого можно сделать вывод, что рост цен только продолжится, этому может воспрепятствовать вмешательство регулятора.

«Динамика особенно заметна в системном ПО, офисном и в системах управления предприятиями», сказал "Коммерсанту" один из экспертов. В Минцифры уже "просили" разработчиков ограничить рост цен, напоминая про многочисленные льготы и преференции для отрасли. Но непосредственно повлиять на цены не сможет ни Минцифры, ни ФАС (запрет на злоупотребление доминирующим положением не распространяется на владельцев результатов интеллектуальной деятельности, которыми являются IT-компании).

Основным фактором повышения цен на отечественное ПО стало повышение зарплат программистов для их удержания в стране и обучения, сложности с закупкой оборудования и т. д., подчеркивает директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев: «Отсутствие продуктов западных конкурентов и обязательность импортозамещения лишь подогревают этот рост». Господин Комлев считает, что российское ПО из-за отсутствия конкуренции может продолжить дорожать «до сопоставимого с иностранным софтом», если не вмешается правительство.

Вместе с тем, российские компании ищут способы продолжать пользоваться лицензированным западным ПО.

Одни продлевают действующие лицензии, другие готовы заключать новые соглашения, чтобы получить доступ к софту, до импортозамещения которого пока не дошли руки. Активный спрос может стимулировать зарубежных вендоров наладить каналы сублицензирования, чтобы не потерять доступ к российскому рынку, полагают эксперты.

Запросы на закупки лицензий на иностранные сервисы "Коммерсант" обнаружил на разных площадках. Например, продукты Adobe хотят купить БКС, аэропорт Краснодара, администрация Мурманска, «Магнит». На маркетплейсах продаются флешки с пиратскими программами компании.

Бизнесу не хватает тех продуктов, которые не получили в импортозамещении приоритет, отданный программам для промышленности, операционным системам, СУБД.