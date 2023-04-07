Руководитель рекламного агентства ВИНОУ рассказал, как они пытались продвигать "Мегафон" в российском видеоприложении "Яппи", призванном импортозаместить "ТикТок". Как оказалось, в "Яппи" жизни нет, все усилия и эксперименты не принесли заметного результата. В ТикТоке агентству удавалось набирать сотни тысяч просмотров.

Первый ролик в Yappy получил 120 просмотров, пять лайков и три коммента (один наш). Второй набрал 16 просмотров, третий — 4...

Успешных кейсов в Yappy не было. Но провальных кейсов не было тоже, поэтому у нас оставалась надежда, что соцсеть всё-таки выстрелит. Тем более в июне глава Газпром Медиа, Алексей Жаров заявил, что средняя ежемесячная аудитория Yappy достигла 4 миллионов человек.

Ещё к июню мы поняли, что в Yappy невозможно сформировать ни-ка-кой стратегии для продвижения бренда. Например, в VK Клипах ролики МегаФона тоже не зашли с первого раза. Мы загружали скетчи, тренды и крафтовые ролики, где люди что-то мастерят руками. Видели, что скетчи и тренды получают по 300 000 просмотров, а крафты — по миллиону. Вывод: делайте больше крафтов.

В YouTube Shorts очень важна дистанция: редко видео взлетают сразу, но частенько набирают даже миллионы за несколько недель или пару месяцев. Анализируя эти «хвосты», можно скорректировать контент-план.

В Yappy мы не могли даже примерно определить, в сторону какого контента двигаться. Загружали тренд — 3 просмотра, загружали скетч — тоже 3, загружали крафт — ну вы уже поняли. Подождали — всё то же. Вывод: закрывайте аккаунт и уходите из профессии.

Добавьте к мизерным просмотрам и тухлой активности тот факт, что в Yappy нет платного продвижения — получается совсем грустно.