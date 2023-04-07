Девять бывших сотрудников "Теслы" рассказали Reuters, что их коллеги в период с 2019 по 2022 год расшаривали и обсуждали во внутренних чатах фото и видео с камер на автомобиле. Некоторые записи были довольно чувствительными, например, видео одного автовладельца, который пришёл садиться в транспортное средство голым. Неиссякающим источником веселья были автоаварии, например, ролик от 2021 года о том, как водитель превышает скорость в жилой зоне и сбивает ребёнка на велосипеде. Из фоточек забавных животных сотрудники делали мемы. "Мы видели, как они занимаются стиркой и реально интимными вещами, мы видели их детей", рассказывали опрошенные.

В документации Tesla утверждает, что "записи с камер анонимны и никак не привязаны к машине", но семь бывших сотрудников сказали изданию, что служебный софт показывал геолокацию видео.

Некоторые записи были сделаны, когда "Теслы" были выключены и стояли в гараже или на парковках. Такие фото и видео позволяли получить представление о подробностях жизни их владельцев. Считается, что камеры делали записи с неактивных машин только с разрешения владельцев, и несколько лет назад эта функция была отключена.

Всего в Reuters попытались пообщаться с 300 бывших сотрудников, на вопросы согласились ответить "несколько дюжин", осталось непонятным, насколько практика просмотра и расшаривания приватных снимков распространена в компании сейчас.

Отмечается, что подобные феномены будут иметь место до тех пор, пока для обучения нейросетей будет нужно, чтобы живые люди сортировали и размечали контент. Развивающие ИИ-технологии компании чаще всего нанимают подрядчиков, сотрудники которых подчиняются правилам и политикам своего работодателя, а не компании, для которой обрабатывают контент.

Камеры "Тесл" уже вызывали вопросы, связанные с нарушением приватности, но тогда речь шла об интересах случайных прохожих, которых записывали камеры чужих машин. "Можно припарковаться перед чужим окном и наснимать частную жизнь ничего не подозревающего человека", впрочем, ответственность за это нёс бы владелец "Теслы", а не Tesla.