Андрей Судник, основатель шопинг-мессенджера «Алоль», по просьбе «Роем!» рассказал о самых важных событиях недели на рынке e-commerce. В сюжете: Mail.ru Group и его покупки, Lingualeo на испаноязычных рынках, выручка «Детского мира» в онлайне, услуги Тинькофф Банка в главных онлайн-магазинах, десятки миллионов долларов инвестиций в RuTaxi и Fasten.

Mail.ru Group поглотил доставку еды ZakaZaka для экспансии в регионы. У Delivery Club 50% заказов — в Питере и Москве

Продукты питания и доставка еды — одни из самых ёмких и слабо освоенных категорий в российском e-commerce, а кризис — отличное время делать покупки. Поэтому будет неудивительно, если со временем Mail.ru Group включит в свои активы, скажем, очень перспективного в этой области «Утконоса». Инвестиционные аппетиты Мэйла растут и это не может не радовать. Для американского рынка — нормальная практика, когда большая корпорация выкупает стартапы, что по сути и является ключевым драйвером венчурной индустрии. Теперь и у российских проектов появляется надежда на выгодные «экзиты». Напомню, что суммарные инвестиции в ZakaZaka составили $3 млн долларов, выручить после продажи удалось более $20 млн. Для Mail.ru сделка также выгодная — купить второго по величине игрока на рынке в 5 раз дешевле Delivery Club, хорошая цена за абсолютное лидерство.

Хочется сказать несколько слов о сделке Мэйла и Рамблера по покупке Am.ru

Сделка тоже состоялась на этой неделе. В отличие от фудтеха на рынке автомобильных классифайдов уже сформировалась линейка сильных игроков, включая Auto.ru, «Авито Авто», drom.ru. Рынок подержанных авто вырос на 6% за 2016 год, но каким будет рост в будущем и будет ли, предсказать сложно. Рынок авто одним из первых страдает от колебаний в экономике — в 2015 спрос просел на 20%. Но смущает даже не это, в отличии от Delivery Club и ZakaZaka, Am.ru далеко не лидер в своём сегменте, а его посещаемость с ноября 2016 по апрель 2017 упала почти в 3 раза (SimilarWeb) и составляет около 2,5 от Auto.ru. Надеюсь, что Мэйл не заплатил $10 млн «живыми» деньгами.

Lingualeo научит английскому Испанию и «испанскую» Латинскую Америку

Многие читали пост Аркадия Морейниса про корейского учителя математики, который зарабатывает $8 миллионов в год, преподавая онлайн. Но не у всех в онлайн-образовании дела идут так гладко: LinguaLeo несколько раз попадал в зону турбулентности и в 2015 году сократил 30% штата, чтобы пережить очередной кризис. Экспансия в Латинскую Америку — ожидаемый шаг, учитывая, что рынок онлайн-образования там оценивается в $1,8 млрд против $0,17 млрд в России. Больше всего денег в онлайн-образовании в США и Западной Европе (69% рынка), но зайти туда с «английским» не получится. LinguaLeo вырос больше, чем в два раза по количеству пользователей за 2,5 года, отчасти, благодаря выходу в Бразилию, что вселяет надежду, что и испаноговорящими странами всё получится. Но есть и другой фактор роста — переход к мобильной стратегии, которая помогла увеличить выручку на 19%. В Латинской америке desktop-версию сервиса использует только 1% пользователей.

Выручка « Детского мира» в онлайне выросла почти вдвое

«Детский мир» задекларировал недетский рост выручки в первом квартале — с 491 млн рублей до 900 млн рублей. Кроме того, компания поднялась на 29 строчек в рейтинге TOP-100 e-commerce по итогам 2016. Но прежде чем поздравить коллег, начну с объективной критики. «Детский мир» — гигант, который имеет все шансы быть в TOP-10, но занимает лишь 39 строчку уступая несколько позиций, например, Vsemayki.ru. Как расти ещё быстрее? Возможно, коллегам стоит присмотреться к успешному опыту Wildberries или LinguaLeo в области мобильной коммерции, задуматься над приложением, но для начала — над мобильной версией сайта. Пока, что купить со смартфона в Детском мире сложнее, чем вдеть нитку в иголку.

Wildberries разрешит покупать товары в рассрочку

Пока AliExpress не грянет — русский мужик не перекрестится. Шутка. Не успели Али оформить первую покупку в рассрочку — Wildberries тут же воплотили решение у себя и это правильная реакция. Пока непонятно, как именно пригодиться рассрочка покупателям последнего — средний чек у Wildberries по разным оценкам 1500 — 3000 рублей. Возможно, таким образом и планируется его увеличить. Так или иначе, хочется от всей души поздравить Олега Тинькова, потому что, с огромной долей вероятности, тренд подхватят другие крупные игроки и будут продвигать услуги Тинькофф Банка своим клиентам. Хороший вариант сэкономить маркетинговый бюджет для экспансии в регионы. Кстати, за три года до Wildberries услугу кредита и рассрочки совместно с Тинькофф Банком запустил Topbrands.ru — один из заметных игроков в сегменте премиальной одежды. Получается, на этот раз мы опередили китайцев, хоть и на своём поле?

Российские такси-агрегаторы RuTaxi и Fasten объединились и привлекли «менее $100 млн»

Цифры не лгут. Когда каждый день читаешь про детище Каланика и него самого, кажется, что весь мир уже пересел на Uber, и лишь небольшие группы «оппозиционеров» в России держатся за Яндекс.Такси и Gett. Но данные РБК, перевернули привычный мир с ног на голову — Uber на местном рынке составляет меньше 10% от поездок RuTaxi и Fasten. Видимо на рынке такси грядёт не шуточная битва, особенно если борьба будет не за тех, кто вызывает такси по телефону, а уже пользуется приложениями. Хватит ли в этом случае привлечённых $100 млн инвестиций? Это небольшие деньги, чтобы противостоять PR-машине и деньгам Uber или Gett и технологическим преимуществам Яндекса.