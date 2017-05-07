Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко во время посещения больницы УФСИН по Москве в следственном изоляторе «Матросская Тишина» изучил интересе московских тюремщиков к телемедицине, сообщил ТАСС. Глава столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) Сергей Мороз подсчитал:

«За прошлый год мы вывезли огромное количество людей — порядка тысячи караулов было снаряжено для того, чтобы доставить следственно-арестованных в медучреждения столицы. Если у нас есть необходимость оказать медицинскую помощь, то мы собираем спецавтомобиль, конвой и везем в больницу». Вместе с тем, по его словам, нередко речь идет лишь о том, чтобы врачи проверили больного и назначили ему лечение.

Глава медико-санитарной части УФСИН по Москве Галина Тимчук уточнила, что телемедицина не лишит заключенных очной квалифицированный медпомощи: «Есть определенные виды медицинской помощи, при которых однозначно будут вывозить заключенных под стражу в город».

Сейчас Госдума работает с законопроектами о применении телемедицины, существует два варианта поправок, действующего закона нет, но пилотные проекты появляются. 20 апреля «Яндекс» начал тестировать круглосуточные онлайн-консультации с врачами через приложение «Яндекс.Здоровье» — терапевты и педиатры из портфельного для «Яндекса» проекта Doc+ за 499 рублей дают рекомендации, но не выписывают лекарства и не назначают лечение. Весной 2016 года, «Яндекс», ФРИИ и другие авторы подготовили и внесли в Думу законопроект о телемедицине. Он так и не принят, а 19 апреля в Госдуму попал альтернативный законопроект, подготовленный Минздравом. По состоянию на начало 2017 года у Минзрава получился более объёмный документ, но ряд принципов двух законопроектов совпадали.

На 1 января 2017 года в тюрьмах, колониях и СИЗО России содержалось около 630 тысяч человек, по оценкам ФСИН, это локальный минимум, пик — 1,92 млн заключённых — приходился на 2000 год. На начало года тюремное ведомство объединяло 716 исправительных колоний, 24 воспитательных колонии для несовершеннолетних, восемь тюрем, 126 колоний-поселений, шесть исправительных колоний для осужденных к пожизненному лишению свободы, 217 следственных изоляторов и 98 помещений, функционирующих в режиме СИЗО, 81 уголовно-исполнительную инспекцию и 2399 их филиалов.