Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, которым предлагается узаконить виртуальную аутопсию в качестве альтернативы патологоанатомическому вскрытию тел умерших людей, сообщил «Медвестник».

«Учитывая менталитет чеченцев, которые по религиозным соображениям отказываются от вскрытия трупа умершего для установления причины смерти, парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, в котором предлагает узаконить виртуальную аутопсию», — объяснил председатель комитета по вопросам социальной политики, здравоохранения и спорта парламента Чечни Мурат Тагиев. Соблюдать религиозные нормы теоретически поможет изучение тел при помощи оптических сканеров, магнитно-резонансной томографии и других современных методов. Парламентарии предложили сделать результаты исследований действующими в судах. «Если возникают какие-то судебные разбирательства между родственниками умершего и лечебными заведениями, предлагаемые методы исследования позволят определить точную причину смерти».