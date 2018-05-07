3 мая рабочая группа «Связь и IT» Экспертного совета при правительстве РФ подготовила заключение на новую версию проекта приказа Роскомнадзора о «порядке идентификации информационных ресурсов в целях принятия мер по ограничению доступа», которая была опубликована на regulation.gov.ru 23 апреля. По словам экспертов, проект приказа РКН «необоснованно расширяет полномочия» Роскомнадзора. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Благодаря проекту ведомство сможет заблокировать любой ресурс и самостоятельно установить сетевой адрес, доменное имя и указатель страницы, которое содержит запрещенную информацию, добавили эксперты. В Роскомнадзоре отмечают, что приказ дает возможность всего лишь исправлять технические ошибки и опечатки в решениях судов и других документах. В пресс-службе РКН заявили, что новая версия проекта не имеет «никакого отношения» к ситуации с Telegram.

Эксперты также подчеркнули, что проект не содержит порядок идентификации. Кроме того, неизвестны критерии, по которым РКН будет проверять, соответствует ли информация на сайте той, которая стала основанием для блокировки (например, должен ли текст быть тождественным или достаточно совпадения по смыслу). Как заключила рабочая группа, документ должен быть переработан. В настоящее время заключение «получено и изучается» в ведомстве, позже он будет скорректирован и снова опубликован на портале.

В рамках этого проекта Роскомнадзор также предложил блокировать сайты на основании судебных решений по делу об административном правонарушении. Как тогда заявили опрошенные изданием «Коммерсантъ» эксперты, документ должен ввести в легальное поле действия ведомства по блокировке Telegram.