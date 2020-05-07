Находящийся в Калифорнии пользователь Тиндера обнаружил в нём резкое увеличение количества русскоязычных пользовательниц. Сценаристка сериала «След» Светлана Титова объяснила это популярностью фильма Юрия Дудя о русских стартаперах в Долине.
Пишет мне сегодня коллега:
Что-то происходит странное. Я, говорит, во время карантина, чтобы не скучать, в тиндере с девушками знакомлюсь. И тут внезапно за последние несколько дней в местном тиндере появилось огромное количество русских девушек! И у них даже вся информация о себя написана по-русски. Я столько кириллицы за всю жизнь не видел, как за эти последние дни в тиндере. Что это???
Сейчас, говорю, объясню. Популярный русский ютубер сделал видео о том, как толпы богатых русскоязычных программистов страдают в кремниевой долине без тёток. Мужиков полно, денег у них полно, минимальная зарплата 250 тысяч, а тёток нет. Вот девушки и начали дружно менять геолокацию в тиндере, чтобы знакомиться, с этими одинокими страдальцами.
Калифорнийский коллега Светланы сообщил, что слухи о дефиците красивых женщин в Долине сильно преувеличены, как и зарплаты типичных программистов.
Возможность поменять геолокацию на любую желаемую и искать пару не только рядом с собой Тиндер ввёл в качестве реакции на коронакризис. Раньше это могли делать владельцы платных подписок.
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