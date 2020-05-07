Находящийся в Калифорнии пользователь Тиндера обнаружил в нём резкое увеличение количества русскоязычных пользовательниц. Сценаристка сериала «След» Светлана Титова объяснила это популярностью фильма Юрия Дудя о русских стартаперах в Долине.

Пишет мне сегодня коллега:

Что-то происходит странное. Я, говорит, во время карантина, чтобы не скучать, в тиндере с девушками знакомлюсь. И тут внезапно за последние несколько дней в местном тиндере появилось огромное количество русских девушек! И у них даже вся информация о себя написана по-русски. Я столько кириллицы за всю жизнь не видел, как за эти последние дни в тиндере. Что это???

Сейчас, говорю, объясню. Популярный русский ютубер сделал видео о том, как толпы богатых русскоязычных программистов страдают в кремниевой долине без тёток. Мужиков полно, денег у них полно, минимальная зарплата 250 тысяч, а тёток нет. Вот девушки и начали дружно менять геолокацию в тиндере, чтобы знакомиться, с этими одинокими страдальцами.