«Ozon в апреле арендовал сразу несколько помещений в центре Москвы и продолжает искать объекты в локациях с хорошей проходимостью», передаёт «Коммерсант». Lamoda тоже будет открывать пункты выдачи заказов (ПВЗ).

Ozon начал активно подбирать помещения в торговых центрах ещё до коронакризиса, собираясь использовать их для создания «инфраструктуры последней мили», в том числе ПВЗ и сортировочных центров. Один пункт выдачи в ТЦ в центре Москвы может обходиться компании 4−14 млн рублей в год, считают эксперты. В 2020 компания откроет в Москве и Подмосковье несколько сотен новых ПВЗ. Помещения в центре могут не только быть нужны для «последней мили», но и развивать узнаваемость бренда «Озона».

Оборот Ozon в 2019 году составил 80,7 млрд рублей с НДС, вырос за год на 93%, выручку компания не раскрывает. К январю 2020 года у неё было более 16,6 тысяч собственных и партнёрских постаматов и пунктов выдачи.