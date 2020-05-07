Telegam-канал «Официальной страницы о борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Российской Федерации» — стопкоронавирус.рф — опросил подписчиков, сейчас их больше 300 тысяч человек, о предпочитаемых мессенджерах для общения с друзьями в период пандемии Covid-19 и введённых ограничений на очные встречи. Так как вопрос был задан через Telegram и обладателям именно этого мессенджера на гаджете, логично было бы ожидать лидерства именно Telegram.

Однако в реальности люди рассказали, что чаще всего они общаются с друзьями через WhatsApp.

Telegram — лишь второй по популярности месссенджер, он отстаёт от абсолютного лидера на заметные 14 п. п. Конкурирующие Viber, Skype, Zoom сложно вообще считать «конкурентами» для опрошенной аудитории. Эти мессенджеры востребованы у незначительного числа подписчиков «стопкоронавирус.рф» в Tg. Традиционная голосовая связь — третий по популярности, но в разы менее востребованный способ общения с друзьями, чем WhatsApp или Telegram.

Идеолог разработки Telegram Павел Дуров делит мессенджеры с возможностями групповых видеозвонков на «удобные» и «безопасные». До конца 2020-го года в Telegram намерены разработать собственные технологии для безопасных групповых бесед по видео. Как минимум до этого момента, массовая аудитория Telegram будет вынуждена пользоваться либо мессенджером-лидером — WhatsApp, либо чем-то из маргинальных клиентов, либо общаться голосом и текстом, что можно сделать в любом приложении. В последнем случае наиболее логично будет выбрать то из них, где у человека собранно больше живых и ценных контактов.