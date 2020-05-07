Независимое от Дуровых сообщество ключевых валидаторов запустило блокчейн-проект TON с токеном Crystal -- децентрализованную сеть на основе протокола, разработанного Николаем Дуровым. В сообществе более 170 участников -- компаний и людей. Резидентов США в их число не берут. Технические принципы работы сети и распределения токенов из генезис-блока описала отраслевая пресса.

Среди участников проекта несколько криптобирж, криптоинвесторы, а также TON Labs, самые медийно-активные TON-разработчики, предположительно состоящие в тесных контактах с командой Telegram. Валидаторы -- это ключевые узлы сети, которые обеспечивают ее работоспособность и «голосуют» по поводу записи транзакции в блокчейн. В сентябре прошлого года TON Labs сокрушались в прессе о том, что следящие за блокчейн-инициативой команды Telegram люди не понимают ценности технологий в основе TON, который обещает стать самым быстрым блокчейном на рынке.

Аналогичные планы озвучивало сообщество TON Community Foundation (TCF), «некоммерческая ассоциация участников экосистемы TON». Один из активных участников TCF Фёдор Скуратов в середине апреля вышел из него из-за слишком высокого для волонтёрства давления «в истории, куда кто-то положил несколько десятков или сотен даже миллионов зеленых». Судя по всему, TCF пытались скоординироваться с инвесторами ICO Дуровых.

Команда Telegram планировала запустить TON 28 апреля, но американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) добилась судебного запрета на выпуск токенов Gram, сочтя их пресейл незарегистрированным размещением ценных бумаг. Без Gram сеть не сможет функционировать, так как распределение токенов между участниками сети и перераспределение в награду за обеспечение её работы является одним из ключевых механизмов.

В день запуска сети команда Telegram отправила инвесторам TON очередное письмо: теперь им не предлагается дождаться официального запуска блокчейна и начисления токенов Gram. Остались два варианта: забрать сейчас 72% инвестиций (остальное ушло на разработку) или оставить их команде как кредит под 52,77% годовых -- в случае возврата средств в апреле 2021 года они смогут получить 110% от вложений, но «Telegram оставляет за собой право погасить этот кредит в любой момент, в результате чего инвесторы получат 72% от изначальных вложений, а также проценты по кредиту, которые будут начислены к тому моменту (минимальный размер установлен как процент за три месяца)». Ранее команда попросила американских резидентов забрать 72% и покинуть проект.

SEC защищает американских инвесторов, но выпуск токенов вопреки судебному запрету даже компанией с другой юрисдикцией будет нарушением американского законодательства. Колумнисты «Ведомостей» в своем ТГ-канале «Нецифровая экономика» предполагают, что если вернуть инвесторам деньги за Gram и выпустить их без инвестиций, они потеряют статус ценной бумаги и приобретут право на существование. Это спорный вопрос, так как иск SEC всё равно останется актуален -- он подан по поводу пресейла, который не аннулируется, если кому-то средства вернуть, а кому-то переоформить как кредит. Факт проведения ценных бумаг с нарушением процедуры из прошлого не исчезнет. В случае выигрыша иска (а SEC наверняка его выиграет), согласно самому иску, Дуровы должны будут возвратить привлечённые средства, а также заплатить штрафы.

Аналогичный иск SEC подала в середине 2019 года к канадской компании, сделавшей мессенджер Kik. В 2017 году она привлекла на ICO $100 млн. На данный момент процесс ещё идёт, но уже осенью 2019 года глава Kik рассказывал, что иск разорил компанию, мессенджер закрыт и ищет покупателя (токен KIN к тому времени почти обесценился), команда сокращена. Он пытался организовать фонд помощи Kik, рассчитывая создать удачный прецедент для криптокомпаний, но фонд успеха не имел, а несколько его ключевых участников тихо исчезли. Борьба с SEC -- это дорого, долго и скорее всего бесперспективно. Известный на крипторынке аналитик Ларри Чермак выразил мнение, что ситуация с TON похожа на кейс Kik и может обернуться похожими проблемами.

Впрочем, судя по последним новостям, Kik продолжает боротьс. Но, в отличие от TON, на момент ICO сеть Kik уже работала, существовал мессенджер, KIN использовался в нём как внутренняя валюта, и можно было продемонстрировать, что он имеет именно такую природу, поэтому нельзя его считать ценной бумагой.

Сейчас и SEC, и Kik требуют рассмотрения иска в порядке упрощенного судопроизводства, и оба «уверены в победе».

SEC уже успела успешно засудить как минимум один криптопроект от российских основателей.