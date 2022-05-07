Сотовый оператор "Феникс", ведущий деятельность на территориях неподконтрольных властям Украины, выдал своим абонентам российские номера с кодом +7 (949) дублирующие старые, с украинским кодом +38071...

Уважаемые абоненты!

С 07.05.2022 к Вашему номеру телефона добавлен номер, +7949-ххх-хх-хх соответствующий Вашему номеру Феникс +38071-ххх-хх-хх.

При совершении и получении звонков в Российскую Федерацию будет использоваться данный номер.

Добавлена новая услуга приема и отправки SMS из Российской Федерации, которая в дальнейшем может использоватся для идентификации в онлайн сервисах (Госуслуги, Банки, мессенджеры, социальные сети и т.д.).

Это позволит звонить абонентам "Феникса" из России по междугородным, а не международным тарифам.

База DEF-кодов РФ, на сайте Россвязи, на текущий момент недоступна, что не позволяет уточнить количество выданных "Фениксу" номеров.