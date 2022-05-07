Сотовый оператор "Феникс", ведущий деятельность на территориях неподконтрольных властям Украины, выдал своим абонентам российские номера с кодом +7 (949) дублирующие старые, с украинским кодом +38071...
Уважаемые абоненты!
С 07.05.2022 к Вашему номеру телефона добавлен номер, +7949-ххх-хх-хх соответствующий Вашему номеру Феникс +38071-ххх-хх-хх.
При совершении и получении звонков в Российскую Федерацию будет использоваться данный номер.
Добавлена новая услуга приема и отправки SMS из Российской Федерации, которая в дальнейшем может использоватся для идентификации в онлайн сервисах (Госуслуги, Банки, мессенджеры, социальные сети и т.д.).
Это позволит звонить абонентам "Феникса" из России по междугородным, а не международным тарифам.
База DEF-кодов РФ, на сайте Россвязи, на текущий момент недоступна, что не позволяет уточнить количество выданных "Фениксу" номеров.
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При попытке позвонить знакомым на +7 (949)… пока что говорится, что абонент не абонент. (Билайн, МТС)
Прямо с пылу, с жару выданный DEF-номер (949), ещё даже по операторам не расползся.
Вы не там смотрите, Россвязь ликвидирована.
https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/20/
http://opendata.digital.gov.ru/registry/numeric
Но в этом реестре +7949 еще нет.