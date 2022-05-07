Финская «дочка» российской компании «Яндекс» сменила название на Global DC Oy и находится под особым наблюдением властей, сообщает финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE. На деятельность «Яндекса» направлено особое внимание властей Финляндии. «"Яндекс" находится под особым наблюдением»,— заявил министр транспорта и коммуникаций Финляндии Тимо Харакка. Председатель комитета по иностранным делам Юсси Халла-ахо считает, что работа «Яндекса» является распространением «военной пропаганды». Он также призвал выяснить, не нарушают ли законы Финляндии действия этой компании в сфере распространения информации.

Компания уже несколько недель не может вести деятельность в нормальном режиме: ей отказывают в поставках электричества, из-за чего уже больше недели ДЦ питается от дизель-генераторов