Букмекерская контора «Диджитал Беттинг», которая принадлежит A&NN Investments Александра Мамута, запустит букмекерскую онлайн-площадку bwin в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исполнительного директора по развитию Rambler&Co Дмитрия Сергеева.

Платформа выйдет на новый рынок при участии Rambler&Co и будет работать по лицензии крупнейшей международной игорной компании bwin.party. Издание отметило, что это первый легальный выход иностранного букмекера на рынок России.

В течение нескольких лет «Диджитал Беттинг» планирует вкладывать в платформу по €10 млн каждый год. Сейчас рынок оценивается не более чем в 1 млрд рублей. Сайт и мобильное приложение запустят через несколько месяцев.

Представитель GVC Джей Доссеттер рассказал «Ъ», что за предоставление бренда и технологической платформы компания bwin.party будет получать часть прибыли. Выйти на уровень безубыточности хотят через три года.

Основными источниками трафика для запускаемого букмекера станут площадки Rambler&Co: Lenta.ru, «Газета.Ru» с их спортивными разделами, «Чемпионат» и «Рамблер.Спорт», сообщил Сергеев. Он отметил, что надеется, новая площадка в России займет «значительный сегмент на рынке онлайн-ставок».

В настоящее время в Рунете легально работают около 10 букмекеров. Средняя выручка с пользователя в месяц, также по словам Сергеева, — примерно 2,5 тысячи рублей. По оценкам «Диджитал Беттинг», в стране сейчас около 1 миллиона активных игроков.