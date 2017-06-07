Премьер Дмитрий Медведев провёл в Казани заседание Совета по модернизации экономики и инновационному развитию. По итогам заседания был утвержден ряд мер, направленных на развитие студенческого предпринимательства. В частности Минобрнауки поручено проработать возможность учитывать создание студенческих стартапов в качестве выпускных квалификационных работ. Соответствующие изменения будут внесены в нормативную базу.
Также Минэкономразвития и Минфину поручено проработать механизмы финансирования студенческих стартапов, в том числе при помощи механизмов краудфандинга, краудинвестинга и краудлендинга. На базе ведущих российских ВУЗов планируется открывать центры молодёжного инновационного творчества. Среди ВУЗов, где будут созданы такие центры: МГУ, МФТИ, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики и Новосибирский государственный университет.
Минобрнауки также поручено при необходимости финансировать участие студентов в выставках, оплачивать расходы на командировки и обеспечивать студенческим стартапам аренду на льготных условиях.
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Что то здравое от димона, надо же, не ожидал, вместо фоток в инстаграмм запостил хорошую идею, потому как дипломные работы на половину покупные и смысла в них мало, а так приятное с полезным.
Да, очень здравое, осталось только такую специальность в рубрикатор ввести — «стартапер» с льготным выходом на пенсию как у артистов балета — в относительно младом возрасте, чтобы не позорить седины прыжками и ужимками на питчингах. А ещё лучше сразу учредить такой специальный вуз типа стартаперской семинарии. А преподавать будут соответственно — «евангелисты».
сам Медведев — юрист, вроде. Любопытно, какой стартап может затеять студент-юрист 5-го курса? (диплома-то еще нету у нево?).
Ну, пять — десять можно будет высосать из пальца — типо онлайн консултации, телеадвокат (по аналогии с телемедициной), суд по скайпу…
Но их же тыщи кажный год выпускають? Гдеж на всех набрать стартап (лопат?).
А есть и другие есчо профессии?
Но в этом бреде есть и плюсы: на смену рынку дипломных работ для скачивания появится рынок стартапов для скачивания…
Можно много чево на базе технолгиий дронов напридумывать (включая и для юристов), но полеты с июля запертят вроде, а то вон у него самого над дачей они летают и фоткают, а потом выкладывают на ютуб, панимашь.
Такие стратапы нам не нужны.
Гений!