Премьер Дмитрий Медведев провёл в Казани заседание Совета по модернизации экономики и инновационному развитию. По итогам заседания был утвержден ряд мер, направленных на развитие студенческого предпринимательства. В частности Минобрнауки поручено проработать возможность учитывать создание студенческих стартапов в качестве выпускных квалификационных работ. Соответствующие изменения будут внесены в нормативную базу.

Также Минэкономразвития и Минфину поручено проработать механизмы финансирования студенческих стартапов, в том числе при помощи механизмов краудфандинга, краудинвестинга и краудлендинга. На базе ведущих российских ВУЗов планируется открывать центры молодёжного инновационного творчества. Среди ВУЗов, где будут созданы такие центры: МГУ, МФТИ, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики и Новосибирский государственный университет.

Минобрнауки также поручено при необходимости финансировать участие студентов в выставках, оплачивать расходы на командировки и обеспечивать студенческим стартапам аренду на льготных условиях.